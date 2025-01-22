Усе коту під хвіст: мільйонери дізнались, що їхній замок стоїть на гнилому фундаменті (фото)

Нові власники розпочали реставрацію історичної пам’ятки з чотирма залами для урочистостей і видом на озеро Лонг ще у 2023 році, але тільки у процесі усвідомили, наскільки близьким до занепаду було їхнє житло.

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Американське подружжя, Девід та Челом Левітти, витратило 1,25 мільйона фунтів стерлінгів на купівлю замку. Коли ж пара дізналась, що він стоїть на гнилому фундаменті, то довго не могла відійти від шоку та розчарування. Про це пише видання Daily Record.

Левітти переїхали з Юти (США) в графство Аргайл (Велика Британія), придбавши там 175-річний замок Нокдеррі. Нові власники розпочали реставрацію історичної пам’ятки з чотирма залами для урочистостей і видом на озеро Лонг ще у 2023 році, але тільки у процесі усвідомили, наскільки близьким до занепаду було їхнє житло.

Хол в замку Нокдеррі Фото: Instagram

"Одна річ, яка вражає мене у січні 2025 року: якщо озирнутися і порівняти, то все виглядає так, ніби ми відкотилися назад у прогресі. Хіба за винятком горища, бо ремонт там вже завершений, і ми можемо піти туди, щоб помилуватися, як одного дня виглядатиме решта замку. Якщо чесно, й гадки не мав, наскільки він близький до повного руйнування. Було б добре, якби простояв ще п'ять років", — розповідає Девід.

Місцева рада схвалила плани подружжя щодо проведення реставраційних робіт Фото: Instagram Місцева рада схвалила плани подружжя щодо проведення реставраційних робіт Фото: Instagram

Місцева рада схвалила плани подружжя щодо проведення реставраційних робіт на території замку в січні минулого року. Тепер нові господарі прагнуть повернути будівлі її колишню славу, зберігши оригінальні елементи, зокрема фронтони, башти, кам'яні балюстради, старовинні каміни та вітражі.

Левітти документують всі етапи ремонту в Instagram, де за ними слідкує мільйонна аудиторія.

До речі, раніше цей замок належав підприємниці Маріан Ван Овервеле, яка збанкрутувала у 2000 році й після виснажливої 22-річної судової тяганини остаточно втратила право власності у 2022-му.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 76-річного лорда Грегоріуса, який звів п'ятиповерховий замок Olt Stoutenburght Castle на задньому дворі своєї земельної ділянки у крихітному селі Блесдейке на півночі Нідерландів. Для того, щоб реалізувати цю неймовірну ідею, що виникла ще в 1990 році, чоловік витрати 34 роки свого життя.

Крім того, Вейн та Наталі Ноукс з Нью-Фореста, що у Великій Британії, будуть змушені знести будинок вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів, попри наявність необхідних дозволів для проведення будівництва. Причиною суперечки стала земельна ділянка, на якій розташована прибудова.