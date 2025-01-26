Мужчина показал комнатное растение, уничтожающее грибок в ванной (фото)

По словам специалистов, это комнатное растение забирает избыток влаги из воздуха и помогает уменьшить рост плесени. Ему не нужно много света и воды.

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Ванная комната — идеальная среда для размножения бактерий, ведь там много пара и влаги, которая остается в воздухе после того, как мы принимаем горячий душ. Нужно часто открывать окна, чтобы проветрить помещение, однако часто этого недостаточно, чтобы остановить рост плесени и возникновение грибков, пишет издание Express.

Лучшее решение, по словам специалистов, посадить спатифиллум (Peace lily), который забирает избыток влаги из воздуха и помогает уменьшить рост плесени. Этому комнатному растению не нужно много света, а поливают его, когда почва станет сухой на ощупь.

Преимущества спатифиллума

Это по собственному опыту подтверждает и пользователь TikTok под ником Gardening with Ish. Мужчина рассказал своим зрителям о трех причинах, почему спатифиллум идеально подходят для дома.

Спатифиллум советуют ставить в ванной комнате Фото: Unplash

"Во-первых, это качество воздуха. Известно, что они впитывают в себя некоторые химические вещества, опасные для людей, а также очищают и освежают воздух. Во-вторых, обладают противогрибковыми свойствами. Если на окне растет плесень, они поглотят споры грибков. В-третьих, за этими комнатными растениями легко ухаживать. Разместите его там, где нет прямого солнечного света, и немного поливайте время от времени", — рассказывает блогер.

Мнения людей

Комментируя этот пост, один из пользователей сети сказал: "Я их обожаю! У меня дома растет аж восемь". Другие участники обсуждения также не стояли в стороне и начали делиться собственным опытом.

"Часами ходил с ними по дому, чтобы найти место, где они могут процветать";

"У моей мамы было такое растение. Мы называли его "королева драмы", потому что оно постоянно вяло, если его не поливали";

"Моя лилия тоже с характером. Иногда она хочет жить, потом собирается умереть, но снова неожиданно возрождается".

Зрители назвали и другие комнатные растения, которые также хорошо справляется с влагой и конденсатом, это бостонский папоротник, английский плющ и алоэ вера. Однако, выбирая вазон, нужно проверить, есть ли в помещении достаточно солнечного света.

Напомним, дом с тремя спальнями, выставленный на продажу в Норвиче (Англия), вызвал ажиотаж среди потенциальных покупателей после того, как они заметили довольно уникальную особенность в ванной комнате.

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