Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Чоловік показав кімнатну рослину, яка знищує грибок у ванній (фото)

Кімнатні рослини, спатифілум або Peace lily, переваги вазона, як доглядати, чим корисна лілія, цікаві поради
Фото: Unplash | Цвіль у ванній можна дуже легко вивести

За словами фахівців, ця кімнатна рослина забирає надлишок вологи з повітря і допомагає зменшити ріст плісняви. Їй не потрібно багато світла та води.

Related video

Ванна кімната — ідеальне середовище для розмноження бактерій, адже там багато пари та вологи, що залишається у повітрі після того, як ми приймаємо гарячий душ. Потрібно часто відкривати вікна, щоб провітрити приміщення, однак часто цього недостатньо, аби зупинити ріст цвілі й виникнення грибків, пише видання Express.

Найкраще рішення, за словами фахівців, посадити спатифілум (Peace lily), який забирає надлишок вологи з повітря і допомагає зменшити ріст плісняви. Цій кімнатній рослині не потрібно багато світла, а поливають її, коли ґрунт стане сухим на дотик.

Переваги спатифілума

Це з власного досвіду підтверджує й користувач TikTok під ніком Gardening with Ish. Чоловік розповів своїм глядачам про три причини, чому спатифілум ідеально підходять для оселі.

Кімнатні рослини, спатифілум або Peace lily, переваги вазона, як доглядати, чим корисна лілія, цікаві поради Fullscreen
Cпатифілум радять ставити у ванній кімнаті
Фото: Unplash

"По-перше, це якість повітря. Відомо, що вони вбирають у себе деякі хімічні речовини, небезпечні для людей, а також очищають та освіжають повітря. По-друге, мають протигрибкові властивості. Якщо на вікні росте пліснява, вони поглинуть спори грибків. По-третє, за цими кімнатними рослинами легко доглядати. Розмістіть її там, де немає прямого сонячного світла, й трохи поливайте час від часу", — розповідає блогер.

Думки людей

Коментуючи цей пост, один з користувачів мережі сказав: "Я їх обожнюю! У мене вдома росте аж вісім". Інші учасники обговорення також не стояли осторонь й почали ділитися власним досвідом.

  • "Годинами ходив з ними по дому, щоб знайти місце, де вони можуть процвітати";
  • "У моєї мами була така рослина. Ми називали її "королева драми", бо вона постійно в'янула, якщо її не поливали";
  • "Моя лілія теж з характером. Іноді вона хоче жити, потім збирається померти, але знову несподівано відроджується".

Глядачі назвали й інші кімнатні рослини, які також добре справляється з вологою та конденсатом, це бостонська папороть, англійський плющ та алое вера. Однак, обираючи вазон, потрібно врахувати, чи є в приміщенні достатньо сонячного світла.

Нагадаємо, будинок із трьома спальнями, виставлений на продаж у Норвічі (Англія), викликав ажіотаж серед потенційних покупців після того, як вони помітили досить унікальну особливість у ванній кімнаті.

Також одна жінка вразила "геніальними" ідеями косметичного ремонту. Вона показала, як за допомогою невеликих змін зробити своє житло набагато затишнішим.