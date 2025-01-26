Чоловік показав кімнатну рослину, яка знищує грибок у ванній (фото)

За словами фахівців, ця кімнатна рослина забирає надлишок вологи з повітря і допомагає зменшити ріст плісняви. Їй не потрібно багато світла та води.

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Ванна кімната — ідеальне середовище для розмноження бактерій, адже там багато пари та вологи, що залишається у повітрі після того, як ми приймаємо гарячий душ. Потрібно часто відкривати вікна, щоб провітрити приміщення, однак часто цього недостатньо, аби зупинити ріст цвілі й виникнення грибків, пише видання Express.

Найкраще рішення, за словами фахівців, посадити спатифілум (Peace lily), який забирає надлишок вологи з повітря і допомагає зменшити ріст плісняви. Цій кімнатній рослині не потрібно багато світла, а поливають її, коли ґрунт стане сухим на дотик.

Переваги спатифілума

Це з власного досвіду підтверджує й користувач TikTok під ніком Gardening with Ish. Чоловік розповів своїм глядачам про три причини, чому спатифілум ідеально підходять для оселі.

Cпатифілум радять ставити у ванній кімнаті Фото: Unplash

"По-перше, це якість повітря. Відомо, що вони вбирають у себе деякі хімічні речовини, небезпечні для людей, а також очищають та освіжають повітря. По-друге, мають протигрибкові властивості. Якщо на вікні росте пліснява, вони поглинуть спори грибків. По-третє, за цими кімнатними рослинами легко доглядати. Розмістіть її там, де немає прямого сонячного світла, й трохи поливайте час від часу", — розповідає блогер.

Думки людей

Коментуючи цей пост, один з користувачів мережі сказав: "Я їх обожнюю! У мене вдома росте аж вісім". Інші учасники обговорення також не стояли осторонь й почали ділитися власним досвідом.

"Годинами ходив з ними по дому, щоб знайти місце, де вони можуть процвітати";

"У моєї мами була така рослина. Ми називали її "королева драми", бо вона постійно в'янула, якщо її не поливали";

"Моя лілія теж з характером. Іноді вона хоче жити, потім збирається померти, але знову несподівано відроджується".

Глядачі назвали й інші кімнатні рослини, які також добре справляється з вологою та конденсатом, це бостонська папороть, англійський плющ та алое вера. Однак, обираючи вазон, потрібно врахувати, чи є в приміщенні достатньо сонячного світла.

Нагадаємо, будинок із трьома спальнями, виставлений на продаж у Норвічі (Англія), викликав ажіотаж серед потенційних покупців після того, як вони помітили досить унікальну особливість у ванній кімнаті.

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