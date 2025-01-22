"На вкус как сауна": мужчина показал процес приготовления мороженого из дерева (видео)

Художник по дереву из штата Юта по имени Джастин приготовил мороженое из хвойного дерева. Ранее он уже пробовал создать дубовый и ореховый десерты.

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Американский столяр Джастин Дэвис, который создает развлекательный контент о деревьях и деревообработке, приготовил мороженое под названием Western Redcedar. Кулинарно-деревообрабатывающим процессом мужчина поделился в соцсетях.

Сначала он показал процесс кипячения кусков дерева туи в кастрюле со сливками.

"С измельченными, поджаренными, настоянными и процеженными кусками дерева теперь оно готово к использованию в качестве основы для мороженого", — заявил он.

Затем "кондитер" коптит шоколад, темперирует его и заливает в формы, в результате чего получаются шоколадные чипсы. Специально для дегустации столяр делает "креманку" с ложкой из красного кедра, и сидя за столом откусывает кусочек десерта.

"Ух ты, на вкус как сауна. Это дико. Действительно интересно, очень вкусно", — говорит он, и рекомендует своим зрителям тоже попробовать.

До этого Джастин Дэвис уже экспериментировал с дубом и орехом, также изготавливая мороженое "деревянных" сортов.

Напомним, в восточном Лондоне работает магазин Hafiz Juice Corner, в котором продают замороженный десерт со вкусом манго. Оно настолько популярно, что клиенты готовы ждать в очереди по 40 минут, чтобы попробовать лакомство.

Также, как писал Фокус, бывшая работница круизного лайнера раскрыла секрет, почему на борту судна могут внезапно устроить вечеринку с бесплатным мороженым.