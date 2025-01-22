"На смак як сауна": чоловік показав процес приготування морозива з дерева (відео)

Художник по дереву зі штату Юта на ім'я Джастін приготував морозиво з хвойного дерева. Раніше він уже пробував створити дубовий і горіховий десерти.

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Американський столяр Джастін Девіс, який створює розважальний контент про дерева та деревообробку, приготував морозиво під назвою Western Redcedar. Кулінарно-деревообробним процесом чоловік поділився в соцмережах.

Спочатку він показав процес кип'ятіння шматків дерева туї в каструлі з вершками.

"З подрібненими, підсмаженими, настояними і процідженими шматками дерева тепер воно готове до використання як основа для морозива", — заявив він.

Потім "кондитер" коптить шоколад, темперує його і заливає у форми, в результаті чого виходять шоколадні чіпси. Спеціально для дегустації столяр робить "креманку" з ложкою з червоного кедра, і сидячи за столом відкушує шматочок десерту.

"Ух ти, на смак як сауна. Це дико. Дійсно цікаво, дуже смачно", — каже він, і рекомендує своїм глядачам теж спробувати.

До цього Джастін Девіс уже експериментував із дубом і горіхом, також виготовляючи морозиво "дерев'яних" сортів.

Нагадаємо, у східному Лондоні працює магазин Hafiz Juice Corner, у якому продають заморожений десерт зі смаком манго. Він настільки популярний, що клієнти готові чекати в черзі по 40 хвилин, щоб спробувати ласощі.

Також, як писав Фокус, колишня працівниця круїзного лайнера розкрила секрет, чому на борту судна можуть раптово влаштувати вечірку з безкоштовним морозивом.