Нашла лазейку в законе: женщина собирается отдохнуть на Бали за государственный счет (фото)
Правительство в свое время запустило схему трастового фонда для детей, родившихся между сентябрем 2002-го и январем 2011 года. Представители этого поколения получат деньги на сбережения и инвестиции.
Эрин Гриффитс из Великобритании была потрясена, когда узнала, что британское правительство должно выплатить ей деньги. Молодая женщина хочет получить 2000 фунтов стерлингов, чтобы отдохнуть на Бали. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
Как выяснилось, правительство Великобритании в свое время запустило схему трастового фонда для детей, которые родились между сентябрем 2002-го и январем 2011 года. Представители этого поколения получат от правительства деньги на сбережения и инвестиции.
Деньги от правительства
"Приготовьтесь к тому, что я стану на две тысячи фунтов богаче, потому что правительство любит меня", — радуется молодая женщина в кадре.
За время действия программы было открыто более шести миллионов трастовых фондов, куда правительство вложило 2 миллиарда фунтов стерлингов. Во многих из них выросли проценты, поэтому вкладчики могут получить больше денег, но никто этого не гарантирует.
Сотрудники организации "Общественные консультации" призвали людей, родившихся в указанном временном промежутке, на всякий случай проверить, есть ли у них трастовый фонд, и в случае чего получить денежную выплату.
Люди не в курсе
По официальным данным, около 1,4 миллиарда фунтов стерлингов до сих пор остаются невостребованными, ведь трастовые фонды часто открывали без ведома родителей, поэтому люди не в курсе, что имеют право на получение наличных.
Видео Эрин, опубликованное в TikTok, получило огласку. Пользователи сети в комментариях отметили, что в ближайшее время также проверят собственные счета.
- "Подождите, вы должны рассказать нам, как получить эти деньги";
- "У моего сына есть такой фонд, но он не 2000 фунтов, а около 800, я что-то пропустил?";
- "У меня 2195 фунтов, но родители не делали новых взносов в течение многих лет".
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