Знайшла лазівку в законі: жінка збирається відпочити на Балі за державний кошт (фото)

Уряд свого часу запустив схему трастового фонду для дітей, які народилися між вереснем 2002-го та січнем 2011 року. Представники цього покоління отримають гроші на заощадження та інвестиції.

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Ерін Гріффітс з Великої Британії була приголомшена, коли дізналася, що британський уряд має виплатити їй гроші. Молода жінка хоче отримати 2000 фунтів стерлінгів, аби відпочити на Балі. Про це вона розповіла у своїх соціальних мережах.

Як з’ясувалось, уряд Великої Британії свого часу запустив схему трастового фонду для дітей, які народилися між вереснем 2002-го та січнем 2011 року. Представники цього покоління отримають від уряду гроші на заощадження та інвестиції.

Гроші від уряду

"Приготуйтеся до того, що я стану на дві тисячі фунтів багатшою, бо уряд любить мене", — радіє молода жінка у кадрі.

За час дії програми було відкрито понад шість мільйонів трастових фондів, куди уряд вклав 2 мільярди фунтів стерлінгів. У багатьох з них зросли відсотки, тож вкладники можуть отримати більше грошей, але ніхто цього не гарантує.

Ерін Гріффітс з Великої Британії Фото: TikTok

Співробітники організації "Громадські консультації" закликали людей, які народилися у вказаному часовому проміжку, про всяк випадок перевірити, чи є у них трастовий фонд, й у разі чого отримати грошову виплату.

Люди не в курсі

За офіційними даними, близько 1,4 мільярда фунтів стерлінгів досі залишаються незатребуваними, адже трастові фонди часто відкривали без відома батьків, тому люди не в курсі, що мають право на одержання готівки.

Відео Ерін, опубліковане у TikTok, набуло розголосу. Користувачі мережі в коментарях зазначили, що найближчим часом також перевірять власні рахунки.

"Зачекайте, ви маєте розказати нам, як отримати ці гроші";

"У мого сина є такий фонд, але він не 2000 фунтів, а близько 800, я щось пропустив?";

"У мене 2195 фунтів, але батьки не робили нових внесків протягом багатьох років".

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