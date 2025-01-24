Впервые за 30 лет без жертв стрельбы: полиция Нью-Йорка похвасталась рекордом и тут же поехала на вызов

В полиции сообщили, что целых пять дней не было зафиксировано жертв стрельбы. Но через четыре минуты в перестрелке в Бруклине ранили мужчину.

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Полиция Нью-Йорка объявила 23 января ночью, что Нью-Йорке за пять дней не было зафиксировано ни одной жертвы стрельбы, что является знаменательным событием, которого не случалось за последние 30 лет. Но как только полицейские похвастались рекордом и похвалили своих коллег, как им пришлось ехать в Бруклин, где в перестрелке ранили мужчину. Об этом пишет NYpost.

"Это самый долгий период без жертв со стрельбой с начала эры CompStat", — заявили в департаменте, имея в виду систему управления полицией, созданную в 1990-х годах.

Пост полиции Нью-Йорка Фото: Скриншот

Полицейские отметили "смелую работу, которую сотрудники полиции Нью-Йорка выполняют каждый день" в течение пятидневного периода, который длился с вечера субботы по вечер четверга.

Но всего через четыре минуты после того, как департамент похвастался этим рекордом, они узнали, что 34-летний мужчина получил несколько огнестрельных ранений в районе Восточный Нью-Йорк в Бруклине примерно в 22.15.

По данным полиции, пострадавший от огнестрельного ранения был доставлен в больницу Брукдейла в стабильном состоянии, никаких арестов произведено не было.

По состоянию на прошлое воскресенье, 19 января, в 2025 году было зафиксировано 29 случаев стрельбы по сравнению с 39 за тот же период в 2024 году.

Стремясь снизить уровень насилия с применением огнестрельного оружия в городе, мэр Эрик Адамс на этой неделе объявил, что с момента его вступления в должность в 2022 году полиция Нью-Йорка изъяла более 20 000 единиц незаконного огнестрельного оружия.

По словам чиновников, эта цифра примерно на 3000 единиц оружия больше, чем за предыдущий трехлетний период.

Напомним, 2 января, в Нью-Йорке у ночного клуба Amazura произошла перестрелка, были ранены 10 человек.