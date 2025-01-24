Уперше за 30 років без жертв стрілянини: поліція Нью-Йорка похвалилася рекордом і одразу ж поїхала на виклик

У поліції повідомили, що цілих п'ять днів не було зафіксовано жертв стрілянини. Але через чотири хвилини в перестрілці в Брукліні поранили чоловіка.

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Поліція Нью-Йорка оголосила 23 січня вночі, що в Нью-Йорку за п'ять днів не було зафіксовано жодної жертви стрілянини, що є знаменною подією, якої не траплялося за останні 30 років. Але щойно поліцейські похвалилися рекордом і похвалили своїх колег, як їм довелося їхати до Брукліна, де в перестрілці поранили чоловіка. Про це пише NYpost.

"Це найдовший період без жертв зі стріляниною з початку ери CompStat", — заявили в департаменті, маючи на увазі систему управління поліцією, створену в 1990-х роках.

Пост поліції Нью-Йорка Фото: Скриншот

Поліцейські зауважили "сміливу роботу, яку співробітники поліції Нью-Йорка виконують щодня" протягом п'ятиденного періоду, який тривав з вечора суботи до вечора четверга.

Але всього за чотири хвилини після того, як департамент похвалився цим рекордом, вони дізналися, що 34-річний чоловік отримав кілька вогнепальних поранень у районі Східний Нью-Йорк у Брукліні приблизно о 22.15.

За даними поліції, потерпілого від вогнепального поранення доправили в лікарню Брукдейла у стабільному стані, жодних арештів проведено не було.

Станом на минулу неділю, 19 січня, у 2025 році було зафіксовано 29 випадків стрілянини, як порівняти з 39 за той самий період у 2024 році.

Прагнучи знизити рівень насильства із застосуванням вогнепальної зброї в місті, мер Ерік Адамс цього тижня оголосив, що з моменту його вступу на посаду 2022 року поліція Нью-Йорка вилучила понад 20 000 одиниць незаконної вогнепальної зброї.

За словами чиновників, ця цифра приблизно на 3000 одиниць зброї більша, ніж за попередній трирічний період.

Нагадаємо, 2 січня у Нью-Йорку біля нічного клубу Amazura сталася перестрілка, було поранено 10 осіб.