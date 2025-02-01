"За мной наблюдают": женщина во время ремонта нашла дома скрытую камеру (фото)

На видео, которое с момента публикации собрало 200 тысяч просмотров, можно увидеть маленький объектив в уголке изогнутой лестницы.

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Владелица старого дома в Ирландии, которую зовут Айлинн Хиггинс, была очень напугана, когда нашла крошечную скрытую камеру, вмонтированную в лестницу. В ролике, опубликованном в Instagram, она показывает маленькое устройство, которое сложно заметить невооруженным глазом.

Находка заставила владелицу жилья задуматься над тем, кто и для чего установил там камеру видеонаблюдения. "За мной наблюдают? Она до сих пор записывает?" — поинтересовалась Айлинн, которая купила дом с семью спальнями в 2013 году.

Скрытая камера

"Мы подняли доски и увидели это устройство. Модель Panasonic WV 71, датированная концом 1980-х или началом 1990-х годов. Камера записывала черно-белое изображение и, вероятно, использовалась из соображений безопасности. Хотя мы и обнаружили провод, отследить, куда он вел, не удалось. Насколько понимаю, запись должна была выводиться на монитор", — рассказала женщина в интервью журналу Newsweek.

Айлинн Хиггинс нашла скрытую камеру Фото: Instagram

На видео, которое с момента публикации собрало 200 тысяч просмотров, можно увидеть маленький объектив в уголке изогнутой лестницы.

"Честно говоря, я, возможно, никогда не разгадаю эту историю. Впрочем, одно можно сказать наверняка — это увлекательная аттракция исследовать эту тайну на моей странице", — добавляет Айлинн.

Мнения зрителей

Она попросила подписчиков в Instagram поделиться своими теориями относительно ее находки, многие так и сделали.

"Похоже на эквивалент камеры дверного звонка. Если вы на кухне, то можете видеть через телевизионный монитор, кто зашел", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Я понимаю, зачем кто-то туда поставил камеру. Кому-то интересно наблюдать за тем, кто заходит и выходит";

"Я бы хотела, чтобы за мной никто не следил", — заметила следующая зрительница.

Напомним, ранее Фокус писал о Кайле Самсон из Великобритании, которая ради безопасности установила в своем доме скрытые камеры, однако неожиданно увидела в записях нечто иное. Женщина поделилась на своей странице в Facebook видео, на котором двери, активируемые только отпечатком пальца, посреди ночи открываются сами по себе.

А вот 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенди (графство Кент, Великобритания) с помощью скрытой камеры, установленной возле дома, поймала свою соседку "на горячем".