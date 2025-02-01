"За мною спостерігають": жінка під час ремонту знайшла вдома приховану камеру (фото)

На відео, яке з моменту публікації зібрало 200 тисяч переглядів, можна побачити маленький об'єктив у куточку вигнутих сходів.

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Власниця старого будинку в Ірландії, яку звуть Айлінн Хіггінс, була дуже налякана, коли знайшла крихітну приховану камеру, вмонтовану в сходи. У короткому відео, опублікованому в Instagram, вона показує маленький пристрій, який складно помітити неозброєним оком.

Знахідка змусила власницю житла замислитися над тим, хто і для чого встановив там камеру відеонагляду. "За мною спостерігають? Вона досі записує?" — поцікавилась Айлінн, яка купила будинок із сімома спальнями у 2013 році.

Прихована камера

"Ми підняли дошки та побачили цей пристрій. Модель Panasonic WV 71, датована кінцем 1980-х або початком 1990-х років. Камера записувала чорно-біле зображення і, ймовірно, використовувалась з міркувань безпеки. Хоча ми й виявили дріт, відстежити, куди він вів, не вдалось. Наскільки розумію, запис мав виводитися на монітор", — розповіла жінка в інтерв'ю журналу Newsweek.

Айлінн Хіггінс знайшла приховану камеру Фото: Instagram

На відео, яке з моменту публікації зібрало 200 тисяч переглядів, можна побачити маленький об'єктив у куточку вигнутих сходів.

"Чесно кажучи, я, можливо, ніколи не розгадаю цю історію. Втім, одне можна сказати напевно — це захоплива атракція досліджувати цю таємницю на моїй сторінці", — додає Айлінн.

Думки глядачів

Вона попросила підписників в Instagram поділитися своїми теоріями щодо її знахідки, багато хто так і зробив.

"Схоже на еквівалент камери дверного дзвінка. Якщо ви на кухні, то можете бачити через телевізійний монітор, хто зайшов", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Я розумію, навіщо хтось туди поставив камеру. Комусь цікаво спостерігати за тим, хто заходить і виходить";

"Я б хотіла, щоб за мною ніхто не стежив", — зауважила наступна глядачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Кайла Самсон з Великої Британії, яка задля безпеки встановила у своєму будинку приховані камери, однак несподівано побачила у записах дещо інше. Жінка поділилася на своїй сторінці у Facebook відео, на якому двері, що активуються тільки відбитком пальця, посеред ночі відчиняються самі по собі.

А от 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенді (графство Кент, Велика Британія) за допомогою прихованої камери, встановленої біля будинку, спіймала свою сусідку "на гарячому".