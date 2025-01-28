Спутник снял на пустыре оставленное кем-то тревожное послание: о чем там говорится (фото)
Энтузиасты отправились на место происшествия, чтобы выяснить, что там происходит. Они наткнулись на огражденный двор, заваленный мусором, и железнодорожные пути, проходящие рядом.
На спутниковых снимках Google Maps найдены тревожные послания "Help" и "Traffico". Надписи, что в переводе с английского означают "Помощь" и "Трафик", заметили на заброшенной промышленной площадке в Лос-Анджелесе (США). Это вызывает опасения относительно торговли людьми, пишет Daily Star.
Пользователи сети отметили, что данный участок на картах Google расположен рядом с железной дорогой Тихоокеанского союза — она очень удобна для транспортировки.
Жуткие надписи
Один из участников обсуждения подметил, насколько запущенной выглядит территория из-за большого количества мусора: "Не могу поверить, что это место в США. Такое впечатление, что это какая-то страна третьего мира".
На опубликованных кадрах можно увидеть слова "Help" и "Traffico", составленные из крупных обрезков труб и других строительных материалов. Другие надписи, в частности "Money" (деньги) и "Makers" (производители), можно разглядеть на более детализированных снимках.
Энтузиасты отправились на место происшествия, чтобы выяснить, что там происходит. Они наткнулись на огороженный двор, заваленный мусором, и железнодорожные пути, проходящие рядом. По их словам, неподалеку бродил бездомный французский бультерьер.
Происходит что-то странное
Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное.
- "Заберите этого француза";
- "Спасите собаку! Найдите ему дом!";
- "Что именно охраняет эта собака? Нет, там что-то странное происходит".
Некоторые из участников обсуждения заметил, что подобные послания можно увидеть и на других картах Google Maps, начиная с июля 2023 года. Однако пока непонятно, являются ли эти зловещие знаки криком о помощи, или это просто чья-то неудачная шутка.
Напомним, ранее Фокус писал, что сотрудники банка Swansea (Великобритания) не могли поверить своим глазам, когда просматривали почту в главном офисе на Крейдок-стрит и увидели послание, которое отправили 121 год назад.
А вот один человек не на шутку испугался, когда нашел под старыми обоями в своей детской комнате серию жутких рисунков. Это заставили его задуматься, что жилье проклято.