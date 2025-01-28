Супутник зняв на пустирі залишене кимось тривожне послання: про що там йдеться (фото)

Ентузіасти вирушили на місце події, аби з'ясувати, що там відбувається. Вони наштовхнулися на огороджений двір, завалений сміттям, та залізничні колії, що проходять поруч.

Related video

На супутникових знімках Google Maps знайдено тривожні послання "Help" й "Traffico". Написи, що у перекладі з англійської означають "Допомога" і "Трафік", помітили на покинутому промисловому майданчику в Лос-Анджелесі (США). Це викликає побоювання щодо торгівлі людьми, пише Daily Star.

Користувачі мережі зауважили, що дана ділянка на картах Google розташована поруч із залізницею Тихоокеанського союзу — вона є дуже зручною для транспортування.

Моторошні написи

Один з учасників обговорення підмітив, наскільки занедбаною виглядає територія через велику кількість сміття: "Не можу повірити, що це місце в США. Таке враження, що то якась країна третього світу".

На опублікованих кадрах можна побачити слова "Help" й "Traffico", складені з великих обрізків труб та інших будівельних матеріалів. Інші написи, зокрема "Money" (гроші) та "Makers" (виробники), можна розгледіти на більш деталізованих знімках.

Написи на промисловому пустирі в США Фото: Google Maps

Ентузіасти вирушили на місце події, аби з'ясувати, що там відбувається. Вони наштовхнулися на огороджений двір, завалений сміттям, та залізничні колії, що проходять поруч. За їхніми словами, неподалік вештався безпритульний французький бультер'єр.

Відбувається щось дивне

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.

"Заберіть цього француза";

"Врятуйте собаку! Знайдіть йому дім!";

"Що саме стереже цей пес? Ні, там щось дивне відбувається".

Дехто з учасників обговорення помітив, що подібні послання можна побачити й на інших мавпах Google Maps, починаючи з липня 2023 року. Однак наразі незрозуміло, чи ці зловісні знаки є криком про допомогу, чи це просто чийсь невдалий жарт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники банку Swansea (Велика Британія) не могли повірити своїм очам, коли переглядали пошту в головному офісі на Крейдок-стріт й побачили послання, яке відправили 121 рік тому.

А от один чоловік не на жарт злякався, коли знайшов під старими шпалерами у своїй дитячій кімнаті серію моторошних малюнків. Це змусили його задуматися, що житло прокляте.