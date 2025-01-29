Заметили скрытую деталь: друзья в ужасе смотрят на селфи, которые они сделали (фото)

Шестеро друзей сделали обычный снимок, но позже, разглядывая фото, заметили нечто пугающее, от чего у них пошли мурашки по коже.

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Фотография группы друзей из Чили, сделанная во время похода, стала вирусной по неожиданной причине. На снимке оказалось загадочное улыбающееся лицо, которого в момент съемки никто не заметил. Об этом пишет Express.

Шестеро друзей позировали для веселого фото, однако позже при внимательном рассмотрении кадра они увидели нечто, от чего по спине пробежал холодок. Между двумя женщинами внизу снимка выглядывало еще одно лицо – но никого постороннего с ними не было.

Шокированная компания поделилась снимком с друзьями, а затем опубликовала его в соцсетях, где он быстро набрал более 29 000 просмотров.

Люди продолжают обсуждать таинственное фото Фото: Jam Press

Пользователи активно комментировали жуткую находку: одни утверждали, что изображение подлинное и свидетельствует о сверхъестественном явлении, другие заподозрили розыгрыш и использование графического редактора.

"Святые угодники, у меня живот свело", "Сначала не заметил, а потом увеличил фото – чуть инфаркт не случился", — писали они.

Некоторые сравнили странную фигуру с культовыми персонажами фильмов ужасов, такими как Риган из "Экзорциста". Другие предположили, что если это не призрак, то, возможно, кто-то из друзей просто не хотел признавать еще одного участника поездки.

Издание отмечает, что пользователи соцсетей продолжают обсуждать таинственное фото, а его загадка пока остается неразгаданной.

Ранее Фокус сообщал, что люди убеждены, что заметили "путешественницу во времени", на концерте Элвиса Пресли. Поклонники обсуждают загадочное видео с концерта звезды, где зрители заметили в толпе "современные технологии". Пользователи соцсетей начали обсуждать возможность путешествия во времени.

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