Помітили приховану деталь: друзі з жахом дивляться на селфі, яке вони зробили (фото)

Шестеро друзів зробили звичайний знімок, але пізніше, роздивляючись фото, помітили щось лячне, від чого у них пішли мурашки по шкірі.

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Фотографія групи друзів із Чилі, зроблена під час походу, стала вірусною з несподіваної причини. На знімку виявилося загадкове усміхнене обличчя, якого в момент зйомки ніхто не помітив. Про це пише Express.

Шестеро друзів позували для веселого фото, однак пізніше при уважному розгляді кадру вони побачили щось, від чого по спині пробіг холодок. Між двома жінками внизу знімка визирало ще одне обличчя — але нікого стороннього з ними не було.

Шокована компанія поділилася знімком із друзями, а потім опублікувала його в соцмережах, де він швидко набрав понад 29 000 переглядів.

Люди продовжують обговорювати таємниче фото Фото: Jam Press

Користувачі активно коментували моторошну знахідку: одні стверджували, що зображення справжнє і свідчить про надприродне явище, інші запідозрили розіграш і використання графічного редактора.

"Святі угодники, у мене живіт звело", "Спочатку не помітив, а потім збільшив фото — ледь інфаркт не стався", — писали вони.

Дехто порівняв дивну фігуру з культовими персонажами фільмів жахів, як-от Ріган з "Екзорциста". Інші припустили, що якщо це не привид, то, можливо, хтось із друзів просто не хотів визнавати ще одного учасника поїздки.

Видання зазначає, що користувачі соцмереж продовжують обговорювати таємниче фото, а його загадка поки що залишається нерозгаданою.

Раніше Фокус повідомляв, що люди переконані, що помітили "мандрівницю в часі", на концерті Елвіса Преслі. Шанувальники обговорюють загадкове відео з концерту зірки, де глядачі помітили в натовпі "сучасні технології". Користувачі соцмереж почали обговорювати можливість подорожі в часі.

Також стало відомо, що жінка зробила "моторошне" відкриття, заглянувши під мостини 250-річного будинку. Амелія виявила, що одна з дощок підлоги хиталася, і вирішила підняти її, щоб з'ясувати причину. Однак замість простого лагодження вона натрапила на дивні предмети.