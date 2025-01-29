"Город из мрамора и золота": женщина утверждает, что видела рай 4 раза (фото)

Шэрон Миллиман пережила четыре критических момента, угрожавших ее жизни. После каждого из этих случаев ей удавалось выжить и она возвращалась с новыми знаниями о загробном мире.

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62-летняя писательница из Западной Вирджинии (США) Шэрон Миллиман неоднократно смотрела смерти в лицо и утверждает, что пережитые ею мистические откровения изменили ее жизнь. Об этом пишет Daily Star.

Женщина четыре раза находилась на грани жизни и смерти: она едва не утонула, ее ударила молния, она перенесла тяжелую операцию и столкнулась с опасной реакцией на лекарство. Каждый раз она возвращалась к жизни с новыми знаниями о загробном мире.

Первый случай произошел, когда Шэрон было всего 13 лет. Во время урока плавания она начала тонуть и оказалась на грани гибели. Она утверждает, что ее дух покинул тело, позволяя ей наблюдать за происходящим со стороны, пока спасатели не вытащили ее из воды и не привели в сознание.

Первый случай произошел, когда Шэрон было всего 13 лет Фото: Jam Press

Второй инцидент случился в 2005 году, когда в нее ударила молния. Женщина вспоминает, что почувствовала жгучую боль и увидела, как ее тело рухнуло на землю. По ее словам, она снова попала в небесный мир, но была возвращена в реальность дочерью и врачами. Исследования показали, что из-за удара у нее произошла закупорка сердца и начались судороги.

В 2016 году Миллиман перенесла экстренную операцию из-за кишечной непроходимости, в результате чего ее дыхание остановилось. Тогда она вновь ощутила себя вне тела и увидела райский сад, где встретила умерших родственников. В следующем году она пережила четвертый случай клинической смерти, когда лекарство от судорог вызвало остановку дыхания. Она описывает этот опыт как путешествие в бесконечный космос, откуда ее дух стремительно вернулся в тело.

Второй инцидент случился в 2005 году, когда в нее ударила молния Фото: Jam Press

Каждый из этих эпизодов, по словам Миллиман, оставил глубокий след в ее жизни. Она уверена, что получила возможность заглянуть за пределы человеческого существования. В одном из своих видений она увидела "Книгу жизни", услышала голос, сообщающий о влиянии мыслей и поступков на судьбу, а также встретила наставников, направляющих души в духовных поисках.

"Я пронеслась сквозь облака розового и золотого цвета, а затем вошла в сад. Там, к моему изумлению, стояли два моих младших брата, которые ушли из жизни. Они шли со мной по этому чудесному месту, направляя меня к городу из мрамора и золота. Передо мной возвышался большой подиум, на котором покоилась гигантская золотая книга под названием "Книга жизни", написанная на древнем языке. Все цвета были насыщенными, звуки смеха — яркими, а запах полевых цветов — сильным; это оставило меня в состоянии благоговения", — рассказала американка.

Сегодня Миллиман делится своими переживаниями с миром, выпуская книги и выступая с лекциями, чтобы рассказать о том, что может ждать человека за гранью жизни.

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