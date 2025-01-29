"Місто з мармуру і золота": жінка стверджує, що бачила рай 4 рази (фото)

Шерон Мілліман пережила чотири критичні моменти, що загрожували її життю. Після кожного з цих випадків їй вдавалося вижити й вона поверталася з новими знаннями про потойбічний світ.

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62-річна письменниця із Західної Вірджинії (США) Шерон Мілліман неодноразово дивилася смерті в обличчя і стверджує, що пережиті нею містичні одкровення змінили її життя. Про це пише Daily Star.

Жінка чотири рази перебувала на межі життя і смерті: вона ледь не потонула, її вдарила блискавка, вона перенесла важку операцію і зіткнулася з небезпечною реакцією на ліки. Щоразу вона поверталася до життя з новими знаннями про загробний світ.

Перший випадок стався, коли Шерон було всього 13 років. Під час уроку плавання вона почала тонути й опинилася на межі загибелі. Вона стверджує, що її дух покинув тіло, даючи їй змогу спостерігати за тим, що відбувається, збоку, доки рятувальники не витягли її з води і не привели до тями.

Перший випадок стався, коли Шерон було всього 13 років Фото: Jam Press

Другий інцидент трапився 2005 року, коли в неї вдарила блискавка. Жінка згадує, що відчула пекучий біль і побачила, як її тіло впало на землю. За її словами, вона знову потрапила в небесний світ, але була повернута в реальність дочкою і лікарями. Дослідження показали, що через удар у неї сталася закупорка серця і почалися судоми.

У 2016 році Мілліман перенесла екстрену операцію через кишкову непрохідність, внаслідок чого її дихання зупинилося. Тоді вона знову відчула себе поза тілом і побачила райський сад, де зустріла померлих родичів. Наступного року вона пережила четвертий випадок клінічної смерті, коли ліки проти судом викликали зупинку дихання. Вона описує цей досвід як подорож у нескінченний космос, звідки її дух стрімко повернувся в тіло.

Другий інцидент трапився 2005 року, коли в неї вдарила блискавка Фото: Jam Press

Кожен із цих епізодів, за словами Мілліман, залишив глибокий слід у її житті. Вона впевнена, що отримала можливість зазирнути за межі людського існування. В одному зі своїх видіннях вона побачила "Книгу життя", почула голос, що повідомляє про вплив думок і вчинків на долю, а також зустріла наставників, які направляють душі в духовних пошуках.

"Я пронеслася крізь хмари рожевого і золотого кольору, а потім увійшла в сад. Там, на мій подив, стояли два моїх молодших брата, які пішли з життя. Вони йшли зі мною цим чудовим місцем, спрямовуючи мене до міста з мармуру і золота. Переді мною височів великий подіум, на якому спочивала гігантська золота книга під назвою "Книга життя", написана стародавньою мовою. Усі кольори були насиченими, звуки сміху — яскравими, а запах польових квітів — сильним; це залишило мене в стані благоговіння", — розповіла американка.

Сьогодні Мілліман ділиться своїми переживаннями зі світом, випускаючи книжки й виступаючи з лекціями, щоб розповісти про те, що може чекати на людину за межею життя.

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