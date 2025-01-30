Окно в прошлое: мужчина сделал неожиданную находку в заброшенном доме 1938 года (фото)

Мужчина обнаружил старый дом в родном городе, когда шел по железнодорожным путям. Здание, заросшее деревьями, находилось в аварийном состоянии, но он все же смог попасть внутрь и удивить пользователей соцстей.

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Житель Северной Каролины (США), исследуя заброшенный дом, наткнулся на удивительную находку – дневник, пролежавший нетронутым десятилетия. Записи в нем датируются 1938–1942 годами, давая редкую возможность заглянуть в жизнь прежних обитателей этого места. Об этом он написал на популярном форуме Reddit.

Исследователь предпочел сохранить анонимность. В интервью Newsweek он рассказал, что обнаружил старый дом в родном городе Марбл, когда шел по железнодорожным путям. Здание, заросшее деревьями, находилось в аварийном состоянии – с провалившимся полом и обрушенной крышей.

"Я вошел внутрь, увидел письменный стол, открыл его ящик и нашел дневник, который пролежал там целых пять лет, будучи нетронутым", — рассказал он.

Мужчина выяснил, что дневник принадлежал Эрнесту и Роми Трэнтэм Фото: newsweek

Прочитав записи, мужчина выяснил, что дневник принадлежал Эрнесту и Роми Трэнтэм. Позже он узнал, что Роми скончалась во Флориде в 1991 году, а Эрнест – в 1998 году. Судя по найденному в доме календарю за 1997 год, жилище, вероятно, было покинуто незадолго до этого.

Записи в дневнике касались повседневных дел – работы в офисе, посещения церкви, отдыха и готовки. Помимо дневника, в доме обнаружили другие артефакты, включая почтовую марку США 1937 года.

Записи в дневнике касались повседневных дел – работы в офисе Фото: newsweek

Пользователи Reddit активно обсуждали находку в комментариях.

"Благослови вас Бог за то, что вы сделали. Я прочитал все посты с фотографиями, и похоже, что у них с Эрнестом была хорошая жизнь", "Приятно знать, что офис поглощает нас всех в любой момент времени", — писали они.

Еще один комментатор сравнил историю с хорошей книгой или фильмом.

Издание отмечает, что согласно данным Федеральной резервной системы США, в стране насчитывается почти 15 000 пустующих домов, что свидетельствует о сохраняющейся тенденции заброшенности жилых помещений. Однако именно такие находки, как этот дневник, напоминают о том, что за каждым пустующим домом стоит чья-то история.

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