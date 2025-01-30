Вікно в минуле: чоловік зробив несподівану знахідку в покинутому будинку 1938 року (фото)

Чоловік виявив старий будинок у рідному місті, коли йшов залізничними коліями. Будівля, заросла деревами, перебувала в аварійному стані, але він усе ж таки зміг потрапити всередину і здивувати користувачів соцмереж.

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Житель Північної Кароліни (США), досліджуючи занедбаний будинок, натрапив на дивовижну знахідку — щоденник, що пролежав недоторканим десятиліття. Записи в ньому датуються 1938-1942 роками, даючи рідкісну можливість зазирнути в життя колишніх мешканців цього місця. Про це він написав на популярному форумі Reddit.

Дослідник вважав за краще зберегти анонімність. В інтерв'ю Newsweek він розповів, що виявив старий будинок у рідному місті Марбл, коли йшов залізничними коліями. Будівля, заросла деревами, перебувала в аварійному стані — з проваленою підлогою й обваленим дахом.

"Я увійшов всередину, побачив письмовий стіл, відкрив його шухляду і знайшов щоденник, який пролежав там цілих п'ять років, бувши недоторканим", — розповів він.

Чоловік з'ясував, що щоденник належав Ернесту і Ромі Трентем Фото: newsweek

Прочитавши записи, чоловік з'ясував, що щоденник належав Ернесту і Ромі Трентем. Пізніше він дізнався, що Ромі померла у Флориді 1991 року, а Ернест — 1998 року. Судячи зі знайденого в будинку календаря за 1997 рік, житло, ймовірно, було покинуто незадовго до цього.

Записи в щоденнику стосувалися повсякденних справ — роботи в офісі, відвідування церкви, відпочинку і готування. Крім щоденника, у будинку виявили інші артефакти, зокрема поштову марку США 1937 року.

Записи в щоденнику стосувалися повсякденних справ — роботи в офісі Фото: newsweek

Користувачі Reddit активно обговорювали знахідку в коментарях.

"Благослови вас Бог за те, що ви зробили. Я прочитав усі пости з фотографіями, і схоже, що в них з Ернестом було гарне життя", "Приємно знати, що офіс поглинає нас усіх у будь-який момент часу", — писали вони.

Ще один коментатор порівняв історію з гарною книжкою або фільмом.

Видання зазначає, що згідно з даними Федеральної резервної системи США, у країні налічується майже 15 000 порожніх будинків, що свідчить про тенденцію занедбаності житлових приміщень, яка зберігається. Однак саме такі знахідки, як цей щоденник, нагадують про те, що за кожним порожнім будинком стоїть чиясь історія.

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