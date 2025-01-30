Зарплату не платят, но она и не нужна: католические монахи рассказали о своей жизни

Монахи-бенедиктинцы из аббатства Эмплфорт в Северном Йоркшире завели TikTok, чтобы рассказать о том, на что похожа жизнь современных отшельников.

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Британские монахи-бенедиктинцы решили популяризовать свой орден и рассказать о том, как живут современные монахи и ответить на популярные вопросы. Аббатство Эмплфорт в Северном Йоркшире недавно завело TikTok и пригласило пользователей задавать вопросы о жизни монахов, а несколько монахов записали свои ответы на видео. Об этом пишет Mirror.

Монахи-бенедиктинцы рассказали о своей жизни

Социальные сети дают нам возможность заглянуть в жизнь людей практически любой профессии, хобби и интересов. Но очень редко они выдают контент о монахах.

К счастью, Ampleforth Abbey — бенедиктинское аббатство и монастырь в Северном Йоркшире — недавно присоединился к TikTok, предлагая заглянуть в мир отшельников. Недавно аббатство пригласило своих 9000 подписчиков задавать вопросы монахам, прежде чем выпустить информативные видеоответы.

"Вам платят за то, что вы монах?" — спросил один пользователь TikTok.

"Есть ли у меня доход как у монаха? Ответ на этот вопрос — нет, нету. Все, что я получаю за свою работу, я передаю монастырю", — ответил один из бенедиктинцев.

Монах продолжил объяснять, что если есть что-то, за что нужно заплатить — например, за новую пару очков — он должен спросить кого-то в монастыре и объяснить, что именно ему нужно.

"Затем они дают мне деньги на то, что мне нужно", — сказал он.

Некоторые пользователи TikTok, похоже, не был в восторге от самой идеи монашества, и написали, что их жизнь выглядит очень ограниченной.

"Я не понимаю, как это может быть приятной жизнью. Монахи не выглядят счастливыми. Может быть, я недостаточно просвещен, чтобы понять. Может быть, я эгоистичен, но это кажется контролирующим", — написал он.

Тем временем во втором видео бенедиктинец рассказал о том, чем занимается в свободное время.

Аббатство Эмплфорт Фото: Facebook Ampleforth Abbey

"Мне нравилось ходить и танцевать — я много хожу с тех пор, как стал монахом — на самом деле я организую много пеших ретритов. Это прекрасная возможность привнести это в свою жизнь здесь", — он также шокировал подписчиков, рассказав, что монахам в их ордене можно танцевать. Не в самом монастыре, но например на свадьбах.

"Я думаю, что одна из вещей, связанных со становлением монахом, заключается в том, что вы должны сказать "да" Христу, но "нет" другим вещам. И это то, как отказаться от чего-то радостно, без обид. Но если мы созданы по образу и подобию Бога и любим танцевать, то Бог наверняка одобрил бы танцы? Я не совсем понимаю, почему танцы не могут быть чем-то позитивным", — рассказал он.

А еще один монах признался, что много ухаживает за лесами, которые окружают аббатство. И за самим комплексом зданий. Также в аббатстве выращивают яблоки из которых потом делают сидр.

Кто такие бенедиктинцы

Бенедиктинцы, или Орден Святого Бенедикта — старейший католический монашеский орден, основанный Бенедиктом Нурсийским около 530 года в Субиако и Монтекассино.

Бенедиктинцами также называют другие монашеские ордена, которые используют "Устав святого Бенедикта".

Главный упор в своей деятельности бенедиктинцы делают на молитвы, интеллектуальные занятия, религиозное искусство, миссионерскую работу. Девиз ордена — "Молись и работай" (Ora et labora).

В эпоху раннего Средневековья бенедиктинские монастыри были главными очагами культуры в Западной Европе. Из школ при аббатствах вышли практически все выдающиеся ученые того времени.

При монастырях организовывались ярмарки, больницы и действовали гостиницы. Интересно, но аббатство Эмплфорт ведет свое начало со времен Генриха Восьмого, его основал единственный выживший монах Сигиберт из Вестминстера. Тогда король, разозленный тем, что Папа Римский не дает ему развод, распустил все католические монастыри и основал англиканскую церковь.

Напомним, Фокус писал о монахе-бенедиктинце Эйлмере Малмсберийском, который совершил один из самых первых зафиксированных полетов между 1000 и 1010 годами нашей эры. Задолго до братьев Райт.