Зарплату не платять, але вона й не потрібна: католицькі ченці розповіли про своє життя

Ченці-бенедиктинці з абатства Емплфорт у Північному Йоркширі завели TikTok, щоб розповісти про те, на що схоже життя сучасних відлюдників.

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Британські ченці-бенедиктинці вирішили популяризувати свій орден і розповісти про те, як живуть сучасні ченці, і відповісти на популярні запитання. Абатство Емплфорт у Північному Йоркширі нещодавно завело TikTok і запросило користувачів ставити запитання про життя ченців, а кілька ченців записали свої відповіді на відео. Про це пише Mirror.

Ченці-бенедиктинці розповіли про своє життя

Соціальні мережі дають нам можливість зазирнути в життя людей практично будь-якої професії, хобі та інтересів. Але дуже рідко вони видають контент про ченців.

На щастя, Ampleforth Abbey — бенедиктинське абатство і монастир у Північному Йоркширі — нещодавно приєднався до TikTok, пропонуючи зазирнути у світ відлюдників. Нещодавно абатство запросило своїх 9000 передплатників ставити запитання ченцям, перш ніж випустити інформативні відеовідповіді.

"Вам платять за те, що ви монах?" — запитав один користувач TikTok.

"Чи є в мене дохід як у ченця? Відповідь на це запитання — ні, немає. Усе, що я отримую за свою роботу, я передаю монастирю", — відповів один із бенедиктинців.

Чернець продовжив пояснювати, що якщо є щось, за що потрібно заплатити — наприклад, за нову пару окулярів, — він має запитати когось у монастирі й пояснити, що саме йому потрібно.

"Потім вони дають мені гроші на те, що мені потрібно", — сказав він.

Деякі користувачі TikTok, схоже, не були в захваті від самої ідеї чернецтва, і написали, що їхнє життя виглядає дуже обмеженим.

"Я не розумію, як це може бути приємним життям. Ченці не виглядають щасливими. Можливо, я недостатньо освічений, щоб зрозуміти. Можливо, я егоїстичний, але це здається контролюючим", — написав він.

Тим часом у другому відео бенедиктинець розповів про те, чим займається у вільний час.

Абатство Емплфорт Фото: Facebook Ampleforth Abbey

"Мені подобалося ходити й танцювати — я багато ходжу відтоді, як став ченцем — насправді я організовую багато піших ретритів. Це чудова можливість привнести це у своє життя тут", — він також шокував підписників, розповівши, що ченцям у їхньому ордені можна танцювати. Не в самому монастирі, але наприклад на весіллях.

"Я думаю, що одна з речей, пов'язаних зі становленням ченцем, полягає в тому, що ви маєте сказати "так" Христу, але "ні" іншим речам. І це те, як відмовитися від чогось радісно, без образ. Але якщо ми створені за образом і подобою Бога і любимо танцювати, то Бог напевно схвалив би танці? Я не зовсім розумію, чому танці не можуть бути чимось позитивним", — розповів він.

А ще один монах зізнався, що багато доглядає за лісами, які оточують абатство. І за самим комплексом будівель. Також в абатстві вирощують яблука з яких потім роблять сидр.

Хто такі бенедиктинці

Бенедиктинці, або Орден Святого Бенедикта — найстаріший католицький чернечий орден, заснований Бенедиктом Нурсійським близько 530 року в Субіако і Монтекассіно.

Бенедиктинцями також називають інші чернечі ордени, які використовують "Статут святого Бенедикта".

Головний наголос у своїй діяльності бенедиктинці роблять на молитви, інтелектуальні заняття, релігійне мистецтво, місіонерську роботу. Девіз ордена — "Молись і працюй" (Ora et labora).

В епоху раннього Середньовіччя бенедиктинські монастирі були головними осередками культури в Західній Європі. Зі шкіл при абатствах вийшли практично всі видатні вчені того часу.

При монастирях організовувалися ярмарки, лікарні та діяли готелі. Цікаво, але абатство Емплфорт бере свій початок із часів Генріха Восьмого, його заснував єдиний вцілілий монах Сигіберт із Вестмінстера. Тоді король, розлючений тим, що Папа Римський не дає йому розлучення, розпустив усі католицькі монастирі та заснував англіканську церкву.

Нагадаємо, Фокус писав про ченця-бенедиктинця Ейлмера Малмсберійського, який здійснив один із найперших зафіксованих польотів між 1000 і 1010 роками нашої ери. Задовго до братів Райт.