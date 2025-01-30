"Мурашки по коже": необъяснимые события в 263-летнем доме пугают владельцев (видео)

По словам Кейли, в ее доме таинственным образом исчезают вещи, самопроизвольно открываются и закрываются двери, а электрические приборы включаются без видимых причин.

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Жительница Коннектикута (США) по имени Кейли, купившая 263-летний дом в сентябре 2023 года, потрясла пользователей сети своими рассказами о необъяснимых явлениях, происходящих в ее жилище. Девушка поделилась в TikTok жуткими деталями своего повседневного быта, которые привлекли внимание миллионов людей.

По словам 31-летней Кейли, которая предпочла не раскрывать свою фамилию, в ее доме таинственным образом исчезают вещи, самопроизвольно открываются и закрываются двери, а электрические приборы включаются без видимых причин. Несмотря на все попытки найти логичное объяснение этим явлениям, большая их часть остается загадкой.

Кейли и ее муж живут в нижнем блоке дома, а верхний этаж сдается в аренду через Airbnb. Однако именно в ее части стали происходить пугающие инциденты: звуки шагов, музыкальные шкатулки, играющие сами по себе, стук в гостиной и даже зафиксированные камерой движения на чердаке.

"Хуже всего, когда пропадают вещи. Одно и то же ожерелье исчезало несколько раз, а потом находилось в самых неожиданных местах. Однажды оно оказалось в ванной Airbnb, хотя я храню его внизу", — рассказала Кейли .

В доме часто исчезают вещи Фото: newsweek

Пытаясь разобраться в происходящем, Кейли начала публиковать видео в TikTok (@thegreenemanor). Один из роликов, в котором показаны раскачивающиеся предметы, странные шаги и загадочный чердак, стал вирусным, набрав более 3,6 миллиона просмотров и сотни тысяч лайков.

Пользователи сети активно обсуждают видео, предлагая различные теории. Одни считают, что всему виной сквозняки и возраст дома, другие обвиняют мышей, хотя никаких следов грызунов обнаружено не было. Камеры на чердаке также не фиксируют очевидных объяснений.

Несмотря на странности, Кейли уверяет, что не чувствует "негативных вибраций" от дома и научилась сосуществовать с его загадками. Комментаторы в TikTok же продолжают гадать о причинах происходящего.

"У вас есть все необходимое для фильмов ужасов", "Мурашки по коже. Случайно играющая музыкальная шкатулка — это немедленное "нет". Я ухожу оттуда", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что люди убеждены, что заметили "путешественницу во времени", на концерте Элвиса Пресли. Поклонники обсуждают загадочное видео с концерта звезды, где зрители заметили в толпе "современные технологии". Пользователи соцсетей начали обсуждать возможность путешествия во времени.

Также стало известно, что женщина сделала "жуткое" открытие, заглянув под половицы 250-летнего дома. Амелия обнаружила, что одна из досок пола шаталась, и решила поднять ее, чтобы выяснить причину. Однако вместо простой починки она наткнулась на странные предметы.