"Мурашки по шкірі": незрозумілі події в 263-річному будинку лякають власників (відео)

За словами Кейлі, в її будинку таємничим чином зникають речі, мимовільно відчиняються і зачиняються двері, а електричні прилади вмикаються без видимих причин.

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Мешканка Коннектикуту (США) на ім'я Кейлі, яка купила 263-річний будинок у вересні 2023 року, вразила користувачів мережі своїми розповідями про нез'ясовні явища, що відбуваються в її оселі. Дівчина поділилася в TikTok моторошними деталями свого повсякденного побуту, які привернули увагу мільйонів людей.

За словами 31-річної Кейлі, яка вважала за краще не розкривати своє прізвище, в її будинку таємничим чином зникають речі, мимовільно відчиняються й зачиняються двері, а електричні прилади вмикаються без видимих причин. Попри всі спроби знайти логічне пояснення цим явищам, більша їх частина залишається загадкою.

Кейлі та її чоловік живуть у нижньому блоці будинку, а верхній поверх здається в оренду через Airbnb. Однак саме в її частині почали відбуватися інциденти, що лякають: звуки кроків, музичні шкатулки, що грають самі по собі, стукіт у вітальні й навіть зафіксовані камерою рухи на горищі.

"Найгірше, коли пропадають речі. Одне й те саме намисто зникало кілька разів, а потім знаходилося в найнесподіваніших місцях. Одного разу воно опинилося у ванній Airbnb, хоча я зберігаю його внизу", — розповіла Кейлі.

У будинку часто зникають речі Фото: newsweek

Намагаючись розібратися в тому, що відбувається, Кейлі почала публікувати відео в TikTok (@thegreenemanor). Один із роликів, у якому показано предмети, що розгойдуються, дивні кроки та загадкове горище, став вірусним, набравши понад 3,6 мільйона переглядів і сотні тисяч лайків.

Користувачі мережі активно обговорюють відео, пропонуючи різні теорії. Одні вважають, що всьому виною протяги й вік будинку, інші звинувачують мишей, хоча жодних слідів гризунів виявлено не було. Камери на горищі також не фіксують очевидних пояснень.

Попри дивацтва, Кейлі запевняє, що не відчуває "негативних вібрацій" від будинку і навчилася співіснувати з його загадками. Коментатори в TikTok же продовжують гадати про причини того, що відбувається.

"У вас є все необхідне для фільмів жахів", "Мурашки по шкірі. Музична скринька, що випадково грає, — це негайне "ні". Я йду звідти", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що люди переконані, що помітили "мандрівницю в часі", на концерті Елвіса Преслі. Шанувальники обговорюють загадкове відео з концерту зірки, де глядачі помітили в натовпі "сучасні технології". Користувачі соцмереж почали обговорювати можливість подорожі в часі.

Також стало відомо, що жінка зробила "моторошне" відкриття, заглянувши під мостини 250-річного будинку. Амелія виявила, що одна з дощок підлоги хиталася, і вирішила підняти її, щоб з'ясувати причину. Однак замість простого лагодження вона натрапила на дивні предмети.