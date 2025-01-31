Гулял с металлоискателем: мужчина нашел "самые крутые артефакты" у себя в саду (фото)

Обычная прогулка с металлоискателем привела к находке таинственного сундука, происхождение которого до сих пор остается загадкой. Наибольшее беспокойство вызвала странная символика на нем.

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Житель Калифорнии (США) сделал жуткую находку, случайно обследуя сад своего друга с металлоискателем. Ожидая найти лишь мелкие предметы вроде бутылочных крышек, мужчина и его друг были поражены, когда выкопали огромный сундук. Пользователь с ником Downtown-Wonder1469 поделился снимками находки на популярном форуме Reddit.

Находка вызвала волну вопросов: сначала искатели подумали, что это гроб, однако его небольшие размеры и отсутствие маркировки заставили их усомниться в этом. Открыв сундук, они обнаружили, что он полностью заполнен грязью, а среди нее находились лишь несколько пластиковых цветов.

Наибольшее беспокойство вызвала странная символика на сундуке — эмблема СС, использовавшаяся во времена нацистской Германии.

"Мы — заядлые коллекционеры военного оружия Второй мировой войны. Найти подобное под задним двором друга — это было похоже на лихорадочный сон", — признался автор поста.

Наибольшее беспокойство вызвала странная символика на сундуке — эмблема СС Фото: Reddit

Мужчина поделился находкой на платформе Reddit, и пользователи сразу же принялись строить теории. Одни предположили, что сундук мог использоваться солдатами для перевозки трофеев, другие вспомнили, что в пустыне Мохаве снимали боевики о Второй мировой войне, и, возможно, артефакт является реквизитом.

"Самые крутые артефакты — те, которые вызывают у зрителя больше всего мыслей и воображения, этот, безусловно, делает это для меня", "Во время войны солдаты использовали любые коробки, которые попадались им под руку, чтобы отправлять трофеи домой. Возможно, как он туда попал, есть ли у него адрес, написанный где-то снаружи?", "Раньше в Мохаве снимали боевики о Второй мировой войне, например, "Битву!". Может, это реквизит", — писали они.

Несмотря на множество догадок, остается неясным, как сундук оказался в этом месте, кто его закопал и зачем. Пока находка остается загадкой, привлекающей внимание историков и любителей тайн.

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