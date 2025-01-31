Гуляв із металошукачем: чоловік знайшов "найкрутіші артефакти" у себе в саду (фото)
Звичайна прогулянка з металошукачем призвела до знахідки таємничої скрині, походження якої досі залишається загадкою. Найбільше занепокоєння викликала дивна символіка на ній.
Житель Каліфорнії (США) зробив моторошну знахідку, випадково обстежуючи сад свого друга з металошукачем. Очікуючи знайти лише дрібні предмети на кшталт пляшкових кришок, чоловік і його друг були вражені, коли викопали величезну скриню. Користувач із ніком Downtown-Wonder1469 поділився знімками знахідки на популярному форумі Reddit.
Знахідка викликала хвилю запитань: спершу шукачі подумали, що це труна, проте її невеликі розміри та відсутність маркування змусили їх засумніватися в цьому. Відкривши скриню, вони виявили, що вона повністю заповнена брудом, а серед нього були лише кілька пластикових квітів.
Найбільше занепокоєння викликала дивна символіка на скрині — емблема СС, що використовувалася за часів нацистської Німеччини.
"Ми — завзяті колекціонери військової зброї Другої світової війни. Знайти подібне під заднім двором друга — це було схоже на гарячковий сон", — зізнався автор поста.
Чоловік поділився знахідкою на платформі Reddit, і користувачі відразу ж почали будувати теорії. Одні припустили, що скриню могли використовувати солдати для перевезення трофеїв, інші згадали, що в пустелі Мохаве знімали бойовики про Другу світову війну, і, можливо, артефакт є реквізитом.
"Найкрутіші артефакти — ті, які викликають у глядача найбільше думок і уяви, цей, безумовно, робить це для мене", "Під час війни солдати використовували будь-які коробки, які траплялися їм під руку, щоб відправляти трофеї додому. Можливо, як він туди потрапив, чи є в нього адреса, написана десь зовні?", "Раніше в Мохаве знімали бойовики про Другу світову війну, наприклад, "Битву!". Може, це реквізит", — писали вони.
Попри безліч здогадок, залишається незрозумілим, як скриня опинилася в цьому місці, хто її закопав і навіщо. Поки що знахідка залишається загадкою, що привертає увагу істориків і любителів таємниць.
Раніше Фокус повідомляв, що люди переконані, що помітили "мандрівницю в часі", на концерті Елвіса Преслі. Шанувальники обговорюють загадкове відео з концерту зірки, де глядачі помітили в натовпі "сучасні технології". Користувачі соцмереж почали обговорювати можливість подорожі в часі.
Також стало відомо, що жінка зробила "моторошне" відкриття, заглянувши під мостини 250-річного будинку. Амелія виявила, що одна з дощок підлоги хиталася, і вирішила підняти її, щоб з'ясувати причину. Однак замість простого лагодження вона натрапила на дивні предмети.