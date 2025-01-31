Гуляв із металошукачем: чоловік знайшов "найкрутіші артефакти" у себе в саду (фото)

Звичайна прогулянка з металошукачем призвела до знахідки таємничої скрині, походження якої досі залишається загадкою. Найбільше занепокоєння викликала дивна символіка на ній.

Related video

Житель Каліфорнії (США) зробив моторошну знахідку, випадково обстежуючи сад свого друга з металошукачем. Очікуючи знайти лише дрібні предмети на кшталт пляшкових кришок, чоловік і його друг були вражені, коли викопали величезну скриню. Користувач із ніком Downtown-Wonder1469 поділився знімками знахідки на популярному форумі Reddit.

Знахідка викликала хвилю запитань: спершу шукачі подумали, що це труна, проте її невеликі розміри та відсутність маркування змусили їх засумніватися в цьому. Відкривши скриню, вони виявили, що вона повністю заповнена брудом, а серед нього були лише кілька пластикових квітів.

Найбільше занепокоєння викликала дивна символіка на скрині — емблема СС, що використовувалася за часів нацистської Німеччини.

"Ми — завзяті колекціонери військової зброї Другої світової війни. Знайти подібне під заднім двором друга — це було схоже на гарячковий сон", — зізнався автор поста.

Найбільше занепокоєння викликала дивна символіка на скрині — емблема СС Фото: Reddit

Чоловік поділився знахідкою на платформі Reddit, і користувачі відразу ж почали будувати теорії. Одні припустили, що скриню могли використовувати солдати для перевезення трофеїв, інші згадали, що в пустелі Мохаве знімали бойовики про Другу світову війну, і, можливо, артефакт є реквізитом.

"Найкрутіші артефакти — ті, які викликають у глядача найбільше думок і уяви, цей, безумовно, робить це для мене", "Під час війни солдати використовували будь-які коробки, які траплялися їм під руку, щоб відправляти трофеї додому. Можливо, як він туди потрапив, чи є в нього адреса, написана десь зовні?", "Раніше в Мохаве знімали бойовики про Другу світову війну, наприклад, "Битву!". Може, це реквізит", — писали вони.

Попри безліч здогадок, залишається незрозумілим, як скриня опинилася в цьому місці, хто її закопав і навіщо. Поки що знахідка залишається загадкою, що привертає увагу істориків і любителів таємниць.

Раніше Фокус повідомляв, що люди переконані, що помітили "мандрівницю в часі", на концерті Елвіса Преслі. Шанувальники обговорюють загадкове відео з концерту зірки, де глядачі помітили в натовпі "сучасні технології". Користувачі соцмереж почали обговорювати можливість подорожі в часі.

Також стало відомо, що жінка зробила "моторошне" відкриття, заглянувши під мостини 250-річного будинку. Амелія виявила, що одна з дощок підлоги хиталася, і вирішила підняти її, щоб з'ясувати причину. Однак замість простого лагодження вона натрапила на дивні предмети.