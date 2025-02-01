Женщина проверила 70-летнюю консервированную воду: люди шокированы результатом (видео)

Николь ДиСанто активно расширяет свою необычную коллекцию, в которую входят военные пайки, аварийные рационы и различные артефакты прошлого. Недавно она провела любопытный эксперимент, открыв запечатанную емкость с водой, которой уже 70 лет.

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Коллекционерша реликвий выживания и поклонница ретрофутуризма Николь ДиСанто, известная под ником Mrs.Fallout, вызвала ажиотаж в сети после публикации видео, в котором она открывает 70-летнюю банку с питьевой водой для экстренных случаев.

ДиСанто, преданная фанатка серии видеоигр Fallout, занимается изучением исторических пайков и артефактов выживания, рассказывая о своих находках в Instagram, TikTok и YouTube. Ее последнее видео мгновенно стало вирусным, набрав более 39 миллионов просмотров.

Банка воды, произведенная компанией Royal Crown Cola в 1950-х годах, была частью ее коллекции. ДиСанто тщательно собирает подобные реликвии на блошиных рынках, распродажах и в интернете, пополняя свою уникальную коллекцию военных пайков, аварийных рационов и других предметов прошлого.

Любопытство взяло верх, и блогерша решилась на эксперимент — вскрыла запечатанную емкость и провела тест на чистоту воды. Результаты оказались неожиданными: жидкость практически не содержала загрязнений, кроме небольшого уровня щелочности и карбонатов.

"Технически вода была безопасной", — призналась ДиСанто, однако она все же не решилась попробовать ее на вкус из-за попавших в жидкость частиц ржавчины.

Банка воды, произведенная компанией Royal Crown Cola в 1950-х годах Фото: Instagram

Пользователи соцсетей поразились сохранности воды.

"Чертовски хорошо для 70 лет", — прокомментировал один из зрителей. Другой пользователь назвал ее "самой хрустящей водой".

Фанатская страсть ДиСанто к постапокалиптической вселенной Fallout вдохновила ее на коллекционирование исторических пайков. Она даже сняла видео, сравнивая воду из-под крана с аварийной питьевой водой, похожей на ту, что можно встретить в игре.

Издание Newsweek отмечает, что после выхода сериала Fallout на Prime Video интерес к франшизе и ее ретрофутуристической стилистике стремительно возрос. ДиСанто стала одной из ключевых фигур в сообществе поклонников и даже была приглашена на закрытый показ первых эпизодов экранизации.

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