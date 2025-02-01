Жінка перевірила 70-річну консервовану воду: люди шоковані результатом (відео)

Ніколь ДіСанто активно розширює свою незвичайну колекцію, до якої входять військові пайки, аварійні раціони і різні артефакти минулого. Нещодавно вона провела цікавий експеримент, відкривши запечатану місткість із водою, якій уже 70 років.

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Колекціонерка реліквій виживання і прихильниця ретрофутуризму Ніколь ДіСанто, відома під ніком Mrs.Fallout, викликала ажіотаж у мережі після публікації відео, в якому вона відкриває 70-річну банку з питною водою для екстрених випадків.

ДіСанто, віддана фанатка серії відеоігор Fallout, займається вивченням історичних пайків і артефактів виживання, розповідаючи про свої знахідки в Instagram, TikTok і YouTube. Її останнє відео миттєво стало вірусним, набравши понад 39 мільйонів переглядів.

Банка води, вироблена компанією Royal Crown Cola в 1950-х роках, була частиною її колекції. ДіСанто ретельно збирає подібні реліквії на блошиних ринках, розпродажах і в інтернеті, поповнюючи свою унікальну колекцію військових пайків, аварійних раціонів та інших предметів минулого.

Цікавість взяла гору, і блогерка зважилася на експеримент — розкрила запечатану місткість і провела тест на чистоту води. Результати виявилися несподіваними: рідина практично не містила забруднень, крім невеликого рівня лужності та карбонатів.

"Технічно вода була безпечною", — зізналася ДіСанто, проте вона все ж таки не наважилася спробувати її на смак через частки іржі, які потрапили в рідину.

Банка води, вироблена компанією Royal Crown Cola в 1950-х роках Фото: Instagram

Користувачі соцмереж здивувалися збереженості води.

"До біса добре для 70 років", — прокоментував один із глядачів. Інший користувач назвав її "найхрусткішою водою".

Фанатська пристрасть ДіСанто до постапокаліптичного всесвіту Fallout надихнула її на колекціонування історичних пайків. Вона навіть зняла відео, порівнюючи воду з-під крана з аварійною питною водою, схожою на ту, що можна зустріти в грі.

Видання Newsweek зазначає, що після виходу серіалу Fallout на Prime Video інтерес до франшизи та її ретрофутуристичної стилістики стрімко зріс. ДіСанто стала однією з ключових фігур у спільноті шанувальників і навіть була запрошена на закритий показ перших епізодів екранізації.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зробила "моторошне" відкриття, заглянувши під мостини 250-річного будинку. Амелія виявила, що одна з дощок підлоги хиталася, і вирішила підняти її, щоб з'ясувати причину. Однак замість простого лагодження вона натрапила на дивні предмети.

Також стало відомо, що чоловік знайшов "найкрутіші артефакти" у себе в саду. Звичайна прогулянка з металошукачем призвела до знахідки таємничої скрині, походження якої досі залишається загадкою. Найбільше занепокоєння викликала дивна символіка на ній.