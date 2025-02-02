Известной блогерше "впаяли" 5 лет тюрьмы: что она сделала (фото)

Эпа Колумбия извинилась за свои действия, но это не очень помогло избежать наказания. Прокуратура добилась 5-летнего тюремного заключения и назначения штрафа, эквивалентного 493 месячным минимальным заработным платам.

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Колумбийскую влиятельную блогершу Дейнеди Барреру Рохас, известную также как Эпа Колумбия, приговорили к пяти годам заключения после того, как она под запись видеокамер испортила государственное имущество, участвуя в акции протеста. Об этом пишет издание Colombia One.

Сообщается, что в ноябре 2019 года в Колумбии всколыхнули протесты против правительства бывшего президента Ивана Дуке. Популярная блогерша Данейди Баррера Рохас присоединилась к активистам и опубликовала видео, на котором громит станцию общественного транспорта в Боготе, разбивая молотком окна, считыватели карточек и регистраторы доступа, а также разрисовывая стены аэрозольной краской.

Это видео быстро стало вирусным, привлекая много внимания в интернете, а позже стало предметом уголовного расследования, которое закончилось тюремным заключением на три с половиной года. Женщину признали виновной в повреждении имущества и препятствовании работе общественного транспорта.

Колумбийскую влиятельную деятельницу Дейнеди Барреру Рохас арестовали Фото: Instagram

Эпа Колумбия извинилась за свои действия, но это не очень помогло избежать наказания. Прокуратура добилась 5-летнего тюремного заключения и назначения штрафа, эквивалентного 493 месячным минимальным заработным платам в этой стране.

Адвокат Дейнеди подал апелляцию в Верховный суд с просьбой смягчить приговор, но 27 января суд оставил решение в силе.

На ролике, который облетел сеть, можно увидеть, как популярная деятельница плачет и жалуется на вынесенный приговор.

"Девочки, мне очень грустно, — обращается инфлюенсерша к своим подписчикам. — Я шла домой с работы, когда меня схватила полиция и вручила ордер на арест. Попросила их подождать, пока приедет адвокат. Все это время я двигалась вперед, работала и создавала рабочие места".

Данейди Баррера Рохас, которая имеет более 5,2 миллиона подписчиков только в Instagram, считается одной из самых популярных блогеров в Колумбии. Суд запретил ей в дальнейшем пользоваться социальными сетями.

Напомним, известная блогерша Спенсер Барбоза недавно поразила своих подписчиков в Instagram снимком без фильтров.

А вот блогерша из США, которая называет себя RivOvershares, поделилась в социальных сетях историей своей несчастной любви. Девушке пришлось преодолеть тысячи километров ради парня, который бросил ее одну в чужой стране.