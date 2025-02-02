Відомій блогерці "впаяли" 5 років тюрми: що вона зробила (фото)

Епа Колумбія перепросила за свої дії, але це не дуже допомогло уникнути покарання. Прокуратура домоглася 5-річного тюремного ув'язнення та призначення штрафу, еквівалентного 493 місячним мінімальним заробітним платам.

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Колумбійську впливову діячку Дейнеді Барреру Рохас, відому також як Епа Колумбія, засудили до п'яти років ув'язнення після того, як вона під запис відеокамер зіпсувала державне майно, беручи участь в акції протесту. Про це пише видання Colombia One.

Повідомляється, що у листопаді 2019 року в Колумбії сколихнули протести проти уряду колишнього президента Івана Дуке. Популярна блогерка Данейді Баррера Рохас приєдналась до активістів й опублікувала відео, на якому громить станцію громадського транспорту в Боготі, розбиваючи молотком вікна, зчитувачі карток і реєстратори доступу, а також розмальовуючи стіни аерозольною фарбою.

Це відео швидко стало вірусним, привернувши багато уваги в інтернеті, а згодом стало предметом кримінального розслідування, яке закінчилось тюремним ув'язненням на три з половиною роки. Жінку визнали винною у пошкодженні майна та перешкоджанні роботі громадського транспорту.

Колумбійську впливову діячку Дейнеді Барреру Рохас арештували Фото: Instagram

Епа Колумбія перепросила за свої дії, але це не дуже допомогло уникнути покарання. Прокуратура домоглася 5-річного тюремного ув'язнення та призначення штрафу, еквівалентного 493 місячним мінімальним заробітним платам у цій країні.

Адвокат Дейнеді подав апеляцію до Верховного суду з проханням пом'якшити вирок, але 27 січня суд залишив рішення в силі.

На ролику, який облетів мережу, можна побачити, як популярна діячка плаче і скаржиться на винесений вирок.

"Дівчата, мені дуже сумно, — звертається інфлюенсерка до своїх підписників. — Я йшла додому з роботи, коли мене схопила поліція й вручила ордер на арешт. Попросила їх зачекати, поки приїде адвокат. Весь цей час я рухалась вперед, працювала і створювала робочі місця".

Данейді Баррера Рохас, яка має понад 5,2 мільйона підписників лише в Instagram, вважається однією з найпопулярніших інфлюенсерок в Колумбії. Суд заборонив їй надалі користуватися соціальними мережами.

Нагадаємо, відома блогерка Спенсер Барбоза нещодавно вразила своїх підписників в Instagram знімком без фільтрів.

А от блогерка із США, яка називає себе RivOvershares, поділилась в соціальних мережах історією свого нещасливого кохання. Дівчині довелось подолати тисячі кілометрів заради хлопця, який покинув її саму в чужій країні.