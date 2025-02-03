Пряталась 7 лет в подвале: в доме мужчины в Китае тайно жила бывшая владелица жилья

Мужчина приобрел дом в 2018 году и только недавно случайно узнал во время уборки дома, что там живет бывшая владелица. Она тайно скрывалась там все это время.

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Житель Китая по фамилии Ли из провинции Цзянсу, что на востоке страны, купил в 2018 году подержанный дом в центре города, за который заплатил 280 000 долларов США (почти 2 млн юаней). Однажды он затеял уборку в доме, во время которой обнаружил тайную дверь: она была спрятана за лестницей и раньше Ли её не замечал. Однако, когда решил зайти туда, то удивился: они вели в подвал, который был полностью обустроенным для жизни. Об этом сообщили в местной газете South China Morning Post 2 февраля.

Подвальное помещение было большим и полностью оборудованным. Там была обустроена система вентиляции, освещение и даже небольшой бар. Мужчина тщательно осмотрел подвал и пришел к выводу, что здесь точно кто-то живет.

Тогда Ли позвонил бывшей владелице дома Жанг, с которой заключал договор о купле-продаже. Он обвинил женщину в том, что она не предоставила ему никакой информации об этом подвале, хотя он является частью дома, который приобрел Ли. На это Жанг ответила:

"Если подвал принадлежит тебе, то где я должен отдыхать в свободное время?".

Эти слова лишь убедили мужчину в том, что бывшая владелица тайно находилась в подвале. Однако как она туда заходила и выходила — до сих пор остается загадкой.

На этом история не завершилась: Ли, возмущенный таким обманом, решил довести дело до суда, который встал на защиту теперешнего домовладельца, обязав Жанг заплатить ему компенсацию и подтвердить его законные права на владение подвалом, принадлежащим к дому.

Эта история всколыхнула соцсети, где ее уже даже окрестили реальным воплощением фильма "Паразиты" 2019 года. В ленте рассказывается о том, как бедная семья проникает в дома состоятельных людей, когда те едут в отпуска или на отдых, и в течение этого времени живет там, пользуясь всеми благами богатого дома.

Ранее Фокус рассказывал об истории матери троих детей из Техаса (США), которая живет в сарае, чтобы не платить деньги за аренду. В крошечном помещении она обустроила гостиную, кухню, ванную комнату и три спальни.

А вот супруги Эмили и Тайлер из Кардиффа живут в одном из самых тонких домов Великобритании шириной всего 4,9 фута (около 3 м). Он настолько небольшой, что его годами никто не может найти.