"Без аренды и долгов": мать троих детей живет в сарае, чтобы не платить за аренду (фото)

Бережливая женщина приобрела сарай у друга семьи. Там есть все необходимое для жизни: гостиная, кухня, ванная комната и три спальни.

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Мать троих детей из Техаса (США), которую зовут Саванна, живет в крошечном сарае площадью 55 квадратных метров, чтобы не платить за дорогую аренду и не связываться с ипотекой. В социальных сетях женщина рассказывает, как ведет экономный образ жизни, а также проводит экскурсии по своему домику посреди сельской местности.

"Некоторые люди смеются, потому что я живу в сарае, однако у меня нет ипотеки и долгов. Ваше мнение — это не моя реальность", — говорит владелица дома в вирусном видео, опубликованном в TikTok.

Жизнь без долгов

Саванна приобрела сарай у друга семьи. Там есть все необходимое для жизни: гостиная, кухня, ванная комната и три спальни. К услугам жильцов большой холодильник с морозильной камерой, стиральная и сушильная машины, а также удобные двухъярусные кровати.

Сарай стал домом для всей семьи Фото: TikTok

"Возможно, у меня нет типового дома, но у меня есть где жить. Если вы хотите платить ипотеку и проценты, то вперед. Пробовала такой вариант, но такая жизнь не для меня", — пояснила мать.

Люди завидуют

Ее ролик в TikTok быстро стал вирусным, собрав большое количество просмотров и более восьми тысяч лайков. Пользователи сети начали активно делиться своими мыслями в разделе комментариев. Юзеры пишут, что завидуют ее образу жизни — без кредитов и долгов.

"Вы живете так, как я мечтаю. Буквально не могу дождаться, чтобы продать свой дом и сократить все расходы до минимума";

"Жизнь в кредит — это отстой";

"Не буду врать, я завидую вам";

"Представьте мое отчаяние. Я не могу позволить себе даже сарай".

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.