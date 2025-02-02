"Без аренды и долгов": мать троих детей живет в сарае, чтобы не платить за аренду (фото)
Бережливая женщина приобрела сарай у друга семьи. Там есть все необходимое для жизни: гостиная, кухня, ванная комната и три спальни.
Мать троих детей из Техаса (США), которую зовут Саванна, живет в крошечном сарае площадью 55 квадратных метров, чтобы не платить за дорогую аренду и не связываться с ипотекой. В социальных сетях женщина рассказывает, как ведет экономный образ жизни, а также проводит экскурсии по своему домику посреди сельской местности.
"Некоторые люди смеются, потому что я живу в сарае, однако у меня нет ипотеки и долгов. Ваше мнение — это не моя реальность", — говорит владелица дома в вирусном видео, опубликованном в TikTok.
Жизнь без долгов
Саванна приобрела сарай у друга семьи. Там есть все необходимое для жизни: гостиная, кухня, ванная комната и три спальни. К услугам жильцов большой холодильник с морозильной камерой, стиральная и сушильная машины, а также удобные двухъярусные кровати.
"Возможно, у меня нет типового дома, но у меня есть где жить. Если вы хотите платить ипотеку и проценты, то вперед. Пробовала такой вариант, но такая жизнь не для меня", — пояснила мать.
Люди завидуют
Ее ролик в TikTok быстро стал вирусным, собрав большое количество просмотров и более восьми тысяч лайков. Пользователи сети начали активно делиться своими мыслями в разделе комментариев. Юзеры пишут, что завидуют ее образу жизни — без кредитов и долгов.
- "Вы живете так, как я мечтаю. Буквально не могу дождаться, чтобы продать свой дом и сократить все расходы до минимума";
- "Жизнь в кредит — это отстой";
- "Не буду врать, я завидую вам";
- "Представьте мое отчаяние. Я не могу позволить себе даже сарай".
Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.
А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.