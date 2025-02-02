"Без боргів": мати трьох дітей живе у сараї, щоб не платити за оренду (фото)

Ощадлива жінка придбала сарай у друга сім'ї. Там є все необхідне для життя: вітальня, кухня, ванна кімната і три спальні.

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Мати трьох дітей з Техасу (США), яку звуть Саванна, живе у крихітному сараї площею 55 квадратних метрів, щоб не платити за дорогу оренду й не зв’язуватися з іпотекою. У соціальних мережах жінка розказує, як веде ощадливий спосіб життя, а також проводить екскурсії по своєму будиночку посеред сільської місцевості.

"Дехто сміється, бо я живу в сараї, проте у мене немає іпотеки та боргів. Ваша думка — це не моя реальність", — каже власниця оселі у вірусному відео, опублікованому в TikTok.

Життя без боргів

Саванна придбала сарай у друга сім'ї. Там є все необхідне для життя: вітальня, кухня, ванна кімната і три спальні. До послуг мешканців великий холодильник з морозильною камерою, пральна та сушильна машини, а також зручні двоярусні ліжка.

Сарай став домом для всієї родини Фото: TikTok

"Можливо, у мене немає типового будинку, але я маю, де жити. Якщо ви хочете платити іпотеку і відсотки, то вперед. Пробувала такий варіант, але таке життя не для мене", — пояснила матір.

Люди заздрять

Її ролик у TikTok швидко став вірусним, зібравши велику кількість переглядів та понад вісім тисяч вподобайок. Користувачі мережі почали активно ділитися своїми думками у розділі коментарів. Дехто написав, що заздрить її способу життя — без кредитів та боргів.

"Ви живете так, як я мрію. Буквально не можу дочекатися, щоб продати свій будинок і скоротити всі витрати до мінімуму";

"Життя у кредит — це відстій";

"Не буду брехати, я заздрю вам";

"Уявіть мій відчай. Я не можу дозволити собі навіть сарай".

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.