Ховалася 7 років у підвалі: у будинку чоловіка у Китаї таємно жила колишня власниця житла

Чоловік придбав будинок у 2018 році і тільки нещодавно випадково дізнався під час прибирання оселі, що там живе колишня власниця. Вона таємно переховувалася там весь цей час.

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Мешканець Китаю на прізвище Лі з провінції Цзянсу, що на сході країни, купив у 2018 році вживаний будинок у центрі міста, за який заплатив 280 000 доларів США (майже 2 млн юанів). Одного разу він затіяв прибирання в оселі, під час якого виявив таємні двері: вони були заховані за сходами і раніше Лі їх не помічав. Однак, коли вирішив зайти туди, то здивувався: вони вели до підвалу, який був повністю облаштованим для життя. Про це повідомили у місцевій газеті South China Morning Post 2 лютого.

Підвальне приміщення було великим і повністю обладнаним. Там була облаштована система вентиляції, освітлення і навіть невеликий бар. Чоловік ретельно оглянув підвал і дійшов до висновку, що тут точно хтось живе.

Тоді Лі зателефонував до колишньої власниці будинку Жанг, з якою укладав договір про купівлю-продаж. Він звинуватив жінку у тому, що вона не надала йому жодної інформації про цей підвал, хоча він є частиною будинку, який придбав Лі. На це Жанг відповіла:

"Якщо підвал належить тобі, то де я маю відпочивати у вільний час?".

Ці слова лише переконали чоловіка у тому, що колишня власниця таємно перебувала у підвалі. Однак як вона туди заходила та виходила – і досі залишається загадкою.

На цьому історія не завершилася: Лі, обурений таким обманом, вирішив довести справу до суду, який став на захист теперішнього домовласника, зобов’язавши Жанг заплатити йому компенсацію і підтвердити його законні права на володіння підвалом, що належить до будинку.

Ця історія сколихнула соцмережі, де її вже навіть охрестили реальним втіленням фільму "Паразити" 2019 року. У стрічці розповідається про те, як бідна сім’я проникає до будинків заможних людей, коли ті їдуть у відпустки чи на відпочинок, і впродовж цього часу мешкає там, користуючись усіма благами багатої оселі.

Раніше Фокус розповідав про історію матері трьох дітей з Техасу (США), яка живе у сараї, аби не платити кошти за оренду. У крихітному приміщенні вона облаштувала вітальню, кухню, ванну кімнату і три спальні.

А от подружжя Емілі та Тайлер з Кардіффа мешкає в одному з найтонших будинків Великобританії завширшки всього 4,9 фута (близько 3 м). Він настільки невеликий, що його роками ніхто не може знайти.