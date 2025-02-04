Мужчину приговорили к 45 000 годам за решеткой из-за игры: детали

Мехмет Айдын предположительно обманул тысячи турок на миллионы долларов, а потом сбежал в Уругвай.

Related video

Высокий уголовный суд в Стамбуле завершил судебный процесс над Айдыном Мехметом, его братом Фатихом и 18 другими обвиняемыми. Согласно обвинению, Айдын Мехмет обманывали людей с помощью онлайн-инвестиционного приложения Çiftlik Bank (Ферма Банк). Об этом сообщает Turkish Minute.

Оба брата были приговорены к 45 376 годам лишения свободы по обвинению в хищении с использованием электронных систем обработки данных, банков или кредитных учреждений, создании организации с целью совершения преступлений и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Мехмет Айдын в своем последнем слове в суде просил оправдать его, заявив, что он не создавал инвестиционное приложение с целью обмана людей.

Он заявил, что сможет покрыть убытки жертв, если правительство позволит ему использовать конфискованные деньги и активы.

Мехмет Айдын в окружении полиции Фото: Скриншот

Суд также наложил штраф в размере 496 миллионов турецких лир (13,8 миллиона долларов США) на братьев Айдын и постановил, что штраф будет выплачен 24 ежемесячными платежами.

Остальные 11 обвиняемых были приговорены к различным срокам тюремного заключения по тем же обвинениям.

Айдын Мехмет и его деловые партнеры придумали игру Çiftlik Bank в 2016 году, вдохновившись популярной социальной игрой FarmVille.

Пользователи покупали виртуальных животных и фермерское оборудование за реальные деньги, но Айдын обещал им, что потраченные деньги будут инвестированы в настоящий скот на настоящих фермах по всей Турции. Продукты также выставлялись на продажу в некоторых магазинах и на "шоу-фермах", чтобы привлечь инвесторов, а пользователям платили за время, проведенное за игрой.

Расследование, начатое в марте 2018 года на основании утверждений о том, что компания использовала финансовую пирамиду, привело к изъятию ее активов и аресту некоторых ее руководителей. В 2018 году Айдын Мехмет сбежал в Уругвай, прихватив около 1,1 млрд турецких лир (около 280 млн долларов США по действующему на тот момент обменному курсу), собранными у примерно 132 000 клиентов.

В 2019 году Интерпол выдал "красное уведомление" Айдыну, разыскиваемому турецкими властями по обвинениям в "хищении с использованием в качестве инструмента электронной системы обработки данных, банков или кредитных учреждений", "создании организации с целью совершения преступлений", "нарушении налогового законодательства" и еще ряду обвинений.

Айдын был арестован судом Стамбула 7 июля 2021 года, через четыре дня после того, как он сдался генеральному консульству Турции в Сан-Паулу, Бразилия, и был доставлен в Турцию.

Напомним, в прошлом году Фокус писал о популярной в Украине игре Hamster Combat, в которой пользователи могут получать криптовалюту, нажимая на экран. Оказалось, что эта игра принадлежит российским разработчикам и находится по российскому IP-адресу, что создает потенциальные угрозы для украинских пользователей.