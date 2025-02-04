Чоловіка засудили до 45 000 років за ґратами через гру: деталі

Мехмет Айдин, імовірно, обдурив тисячі турків на мільйони доларів, а потім утік в Уругвай.

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Високий кримінальний суд у Стамбулі завершив судовий процес над Айдином Мехметом, його братом Фатіхом і 18 іншими обвинуваченими. Згідно зі звинуваченням, Айдин Мехмет ошукували людей за допомогою онлайн-інвестиційного додатку Çiftlik Bank (Ферма Банк). Про це повідомляє Turkish Minute.

Обидва брати були засуджені до 45 376 років позбавлення волі за звинуваченням у розкраданні з використанням електронних систем оброблення даних, банків або кредитних установ, створенні організації з метою вчинення злочинів і відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

Мехмет Айдин у своєму останньому слові в суді просив виправдати його, заявивши, що він не створював інвестиційний додаток із метою обману людей.

Він заявив, що зможе покрити збитки жертв, якщо уряд дозволить йому використовувати конфісковані гроші та активи.

Мехмет Айдин в оточенні поліції Фото: Скриншот

Суд також наклав штраф у розмірі 496 мільйонів турецьких лір (13,8 мільйона доларів США) на братів Айдин і постановив, що штраф буде виплачено 24 щомісячними платежами.

Решту 11 обвинувачених було засуджено до різних термінів тюремного ув'язнення за тими самими звинуваченнями.

Айдин Мехмет і його ділові партнери придумали гру Çiftlik Bank 2016 року, надихнувшись популярною соціальною грою FarmVille.

Користувачі купували віртуальних тварин і фермерське обладнання за реальні гроші, але Айдин обіцяв їм, що витрачені гроші будуть інвестовані в справжню худобу на справжніх фермах по всій Туреччині. Продукти також виставлялися на продаж у деяких магазинах і на "шоу-фермах", щоб залучити інвесторів, а користувачам платили за час, проведений за грою.

Розслідування, розпочате в березні 2018 року на підставі тверджень про те, що компанія використовувала фінансову піраміду, призвело до вилучення її активів і арешту деяких її керівників. У 2018 році Айдин Мехмет втік до Уругваю, прихопивши близько 1,1 млрд турецьких лір (близько 280 млн доларів США за чинним на той момент обмінним курсом), зібраними у приблизно 132 000 клієнтів.

У 2019 році Інтерпол видав "червоне повідомлення" Айдину, розшукуваному турецькою владою за звинуваченнями в "розкраданні з використанням як інструменту електронної системи оброблення даних, банків або кредитних установ", "створенні організації з метою вчинення злочинів", "порушенні податкового законодавства" та ще низці звинувачень.

Айдина заарештував суд Стамбула 7 липня 2021 року, за чотири дні після того, як він здався генеральному консульству Туреччини в Сан-Паулу, Бразилія, і його доправили до Туреччини.

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