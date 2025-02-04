Питание и спорт не главное: 100-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

По словам врача-психиатра Макса Пембертона, очень хорошо, когда у человека на пенсии есть какие-то увлечения, чтобы не бездельничать целыми днями.

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100-летний мужчина, которого зовут Деннис, рассказал врачу-психиатру Максу Пембертону об основных правилах долгой и счастливой жизни. По его словам, благополучие человека и здоровье во многом зависят от мировоззрения, а не физических показателей. Об этом пишет издание Daily Mail.

Долгожитель убежден, что ко всему нужно относиться с позитивом, не сравнивать себя с другими людьми и не бояться перемен. Кроме того, уверенные в себе люди даже в старости стремятся выглядеть стильно.

"Деннис часто присылает мне снимки шикарных джемперов, которые он надевает. Их видят только персонал и другие обитатели дома престарелых, но кого это волнует?" — разводит руками Пембертон.

Долгожитель убежден, что ко всему нужно относиться с позитивом, не сравнивать себя с другими людьми и не бояться перемен Фото: Pixels

По словам врача-психиатра, очень хорошо, когда у человека на пенсии есть какие-то увлечения, чтобы не бездельничать целыми днями. Например, заниматься активностью, приносящей удовольствие: плавать, гулять с собакой или играть в гольф.

Кроме того, чтобы чувствовать себя моложе, долгожители могут заниматься волонтерством. В частности, психиатр рассказал, как однажды встретил в доме престарелых 81-летнюю женщину. Он с удивлением узнал, что та приходит помогать персоналу заведения. Пенсионерка ухаживала за ровесниками, но относилась к ним как к значительно старшим.

Напомним, ранее Фокус писал о 114-летней Элизабет Фрэнсис из Хьюстона, которая поделилась секретом долгой и счастливой жизни. Женщина родилась 25 июля 1909 года, за 11 лет до предоставления американкам избирательного права, и пережила две мировые войны, эпидемию испанского гриппа 1918 года и пандемию COVID-19.

Также мы рассказывали о ветеране Второй мировой войны Зане Уайта из американского штата Западная Вирджиния, которому исполнилось 100 лет. Даже в таком солидном возрасте мужчина почти ежедневно завтракает и пьет любимый кофе в местном McDonald's. Именно там он и отпраздновал свой юбилей вместе с группой друзей и персоналом.