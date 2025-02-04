Харчування та спорт не головне: 100-річний чоловік розкрив секрет довголіття

За словами лікаря-психіатра Макса Пембертона, дуже добре, коли у людини на пенсії є якісь захоплення, щоб не байдикувати цілими днями.

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100-річний чоловік, якого звуть Денніс, розказав лікарю-психіатру Максу Пембертону про основні правила довгого та щасливого життя. За його словами, добробут людини та здоров’я багато в чому залежать від світогляду, а не фізичних показників. Про це пише видання Daily Mail.

Довгожитель переконаний, що до всього потрібно ставитися з позитивом, не порівнювати себе з іншими людьми й не боятися змін. Окрім того, впевнені в собі люди навіть у старості прагнуть мати стильний зовнішній вигляд.

"Денніс часто надсилає мені знімки шикарних джемперів, які він одягає. Їх бачать тільки персонал та інші мешканці будинку для людей похилого віку, але кого це хвилює?" — розводить руками Пембертон.

Довгожитель переконаний, що до всього потрібно ставитися з позитивом, не порівнювати себе з іншими людьми й не боятися змін Фото: Pixels

За словами лікаря-психіатра, дуже добре, коли у людини на пенсії є якісь захоплення, щоб не байдикувати цілими днями. Наприклад, займатися активністю, що приносить задоволення: плавати, гуляти з собакою або грати в гольф.

Окрім того, щоб почуватися молодшими, довгожителі можуть займатися волонтерством. Зокрема, психіатр розповів, як одного разу зустрів у будинку для людей похилого віку 81-річну жінку. Він з подивом дізнався, що та приходить допомагати персоналу закладу. Пенсіонерка доглядала за ровесниками, але ставилася до них як до значно старших.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 114-річну Елізабет Френсіс із Г'юстона, яка поділилася секретом довгого та щасливого життя. Жінка народилася 25 липня 1909 року, за 11 років до надання американкам виборчого права, і пережила дві світові війни, епідемію іспанського грипу 1918 року та пандемію COVID-19.

Також ми розповідали про ветерана Другої світової війни Зана Вайта з американського штату Західна Вірджинія, якому виповнилося 100 років. Навіть у такому солідному віці чоловік майже щодня снідає та п’є улюблену каву в місцевому McDonald’s. Саме там він і відсвяткував свій ювілей разом із групою друзів і персоналом.