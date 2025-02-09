Похищение криптомиллионера в Испании: мужчина спасся чудом, позвонив другу в Лондон (видео)

Трое похитителей требовали за мужчину выкуп в 30 тысяч евро, но он на хинди, которого не знали преступники, сообщил своему другу о преступлении.

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В Испании раскрыт план похищения британского криптовалютного брокера, за которого требовали выкуп в 30 000 евро. Но он спасся, благодаря находчивости: мужчина позвонил другу в Лондон, под предлогом, что хочет получить доступ к своему криптокошельку и воспользовался тем, что похитители не знали хинди. Преступники были арестованы побережье Коста-дель-Соль. Об этом пишет Daily Mail.

Задержание похитителей

Испанская полиция опубликовала видео задержания похитителей и их уже сравнивают с голливудским блокбастером. Сначала правоохранители гнались за Audi, в котором преступная троица пыталась скрыться, а потом окружили авто и задержали подозреваемых.

Мужчины взяли в заложники криптоброкера и потребовали 30 000 евро за его освобождение после того, как случайная встреча в Марбелье привела к тому, что он принял приглашение выпить и в итоге оказался в заложниках на курорте Эстепона. Троица похитителей связала свою жертву и угрожали пытать его и убить, если он не откроет доступ к криптовалютным кошелькам своих клиентов, чтобы заплатить им и вернуть себе свободу.

34-летний мужчина, говорящий на хинди, скрылся, притворившись, что звонит клиенту, который, по его словам, должен был дать ему половину кода, необходимого для доступа к криптовалютному кошельку.

Вместо этого он позвонил другу в Лондон и объяснил, что его удерживают против воли, на языке, которого похитители не понимали.

Его друг сообщил об этом матери жертвы, которая рассказала полиции о происходящем. Это послужило толчком к операции по поиску места его содержания под стражей. Полиция определила, где его держали и арестовали похитителей, когда мужчина воспользовался их замешательством и сбежал.

Один из подозреваемых пытался избежать ареста, спрыгнув с балкона, но упал и сломал лодыжки.

Во время обыска квартиры офицеры обнаружили более 10 тысяч евро, два пистолета, три ножа и 25 г розового кокаина. Позже сообщили, что похитители были из Британии.

Напомним, на Бали банда россиян похитила, пытала и ограбила украинца, вынудив его дать пароль от криптокошелька.