Викрадення криптомільйонера в Іспанії: чоловік урятувався дивом, зателефонувавши другові в Лондон (відео)

Троє викрадачів вимагали за чоловіка викуп у 30 тисяч євро, але він хінді, якого не знали злочинці, повідомив своєму другові про злочин.

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В Іспанії розкрито план викрадення британського криптовалютного брокера, за якого вимагали викуп у 30 000 євро. Але він врятувався, завдяки винахідливості: чоловік зателефонував другові до Лондона, під приводом, що хоче отримати доступ до свого криптогаманця, і скористався тим, що викрадачі не знали хінді. Злочинці були заарештовані на узбережжі Коста-дель-Соль. Про це пише Daily Mail.

Затримання викрадачів

Іспанська поліція опублікувала відео затримання викрадачів і їх уже порівнюють із голлівудським блокбастером. Спочатку правоохоронці гналися за Audi, в якому злочинна трійця намагалася втекти, а потім оточили авто і затримали підозрюваних.

Чоловіки взяли в заручники криптоброкера і зажадали 30 000 євро за його звільнення після того, як випадкова зустріч у Марбельї призвела до того, що він прийняв запрошення випити і в підсумку опинився в заручниках на курорті Естепона. Трійця викрадачів зв'язала свою жертву і погрожували катувати його і вбити, якщо він не відкриє доступ до криптовалютних гаманців своїх клієнтів, щоб заплатити їм і повернути собі свободу.

34-річний чоловік, який розмовляє хінді, зник, прикинувшись, що дзвонить клієнту, який, за його словами, мав дати йому половину коду, необхідного для доступу до криптовалютного гаманця.

Замість цього він зателефонував другові в Лондон і пояснив, що його утримують проти волі, мовою, якої викрадачі не розуміли.

Його друг повідомив про це матері жертви, яка розповіла поліції про те, що відбувається. Це стало поштовхом до операції з пошуку місця його утримання під вартою. Поліція визначила, де його тримали, і заарештувала викрадачів, коли чоловік скористався їхнім замішанням і втік.

Один із підозрюваних намагався уникнути арешту, зістрибнувши з балкона, але впав і зламав щиколотки.

Під час обшуку квартири офіцери виявили понад 10 тисяч євро, два пістолети, три ножі та 25 г рожевого кокаїну. Пізніше повідомили, що викрадачі були з Британії.

Нагадаємо, на Балі банда росіян викрала, катувала і пограбувала українця, змусивши його дати пароль від криптогаманця.