Женщина нашла на секонд-хенде папку: кроме макулатуры, там было кое-что интереснее (фото)

Фотографии записки, которая занимала две стороны одного листа бумаги, привлекли внимание участников форума. Люди начали делиться своими мыслями, впрочем, большинство отзывов были негативными.

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Мать из Огайо (США) искала на секонд-хенде большую папку, чтобы хранить письменные работы своего сына. В одной из таких папок она заметила помятую записку, которая хранилась в куче с документами для налоговой. О содержании этого послания женщина рассказала на одном из тематических форумов на Reddit.

"В тот день я увидела среди хлама красивую большую папку и сразу схватила ее, не заглядывая внутрь. Когда пришла домой и начала складывать туда рисунки сына, то обнаружила кучу форм W-4 и вот эту записку. Документы сразу же измельчила и выбросила, а вот послание храню уже почти год... Я не могу его выбросить!" — признается американка.

Письмо к бывшей

Автор письма изливал душу бывшей партнерше, в частности он выражал тоску, сожаление и стремился помириться, а также рассказывал о борьбе с зависимостью от запрещенных веществ и проблемами в построении отношений.

Записка к бывшей возлюбленной Фото: Reddit

"Ты единственная женщина в мире, от которой я хотел бы иметь детей. Люблю тебя и хочу, чтобы мой сын и ты были счастливы", — говорится в одной части записки, которую цитирует пользовательница Reddit.

Далее мужчина начал мечтать о совместном будущем, представляя дом с большим крыльцом. Он также выразил надежду, что нынешний партнер получательницы беспокоится о ней.

Мнения читателей

Фотографии записки, которая занимала две стороны одного листа бумаги, привлекли внимание участников форума. Люди начали делиться своими мыслями, однако большинство отзывов были негативными.

"Нет-нет-нет-нет. Этот человек не изменился. Возможно, он пытается, но это все тот же человек, который испортил ей жизнь. Надеюсь, та женщина нашла что-то лучше", — написал один из комментаторов.

Другой добавил: "Думаю, такие истории не редкость. Люди не меняются".

Автор письма изливал душу бывшей партнерше Фото: Reddit

Кстати, это далеко не первый случай, когда находки на секонд-хендах поражали интернет.

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok.