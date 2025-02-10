Жінка знайшла на секонд-хенді теку: окрім макулатури, там було щось цікавіше (фото)

Фотографії записки, яка займала дві сторони одного аркуша паперу, привернули увагу учасників форуму. Люди почали ділитися своїми думками, втім, більшість відгуків були негативними.

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Матір з Огайо (США) шукала на секонд-хенді велику теку, щоб зберігати письмові роботи свого сина. В одній з таких тек вона помітила пом’яту записку, яка зберігалась у купі з документами для податкової. Про зміст цього послання жінка розповіла на одному з тематичних форумів на Reddit.

"Того дня я побачила серед мотлоху гарну велику теку і відразу схопила її, не заглядаючи всередину. Коли прийшла додому і почала складати туди малюнки сина, то виявила купу форм W-4 та ось цю записку. Документи одразу ж подрібнила та викинула, а от послання зберігаю вже майже рік… Я не можу його викинути!" — зізнається американка.

Лист до колишньої

Автор листа виливав душу колишній партнерці, зокрема, він висловлював тугу, жаль та прагнув помиритися, а також розповідав про боротьбу із залежністю від заборонених речовин та проблемами в побудові стосунків.

Записка до колишньої коханої Фото: Reddit

"Ти єдина жінка у світі, від якої я хотів би мати дітей. Кохаю тебе й хочу, щоб мій син і ти були щасливими", — йдеться в одній частині записки, яку цитує користувачка Reddit.

Далі чоловік почав мріяти про спільне майбутнє, уявляючи будинок з великим ґанком. Він також висловив надію, що нинішній партнер одержувачки турбується про неї.

Думки читачів

Фотографії записки, яка займала дві сторони одного аркуша паперу, привернули увагу учасників форуму. Люди почали ділитися своїми думками, однак більшість відгуків були негативними.

"Ні-ні-ні-ні. Ця людина не змінилася. Можливо, він намагається, але це досі той самий чоловік, який зіпсував їй життя. Сподіваюся, та жінка знайшла щось краще", — написав один з коментаторів.

Інший додав: "Думаю, такі історії не рідкість. Люди не міняються".

Автор листа виливав душу колишній партнерці Фото: Reddit

До речі, це далеко не перший випадок, коли знахідки на секонд-хендах вражали інтернет.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.