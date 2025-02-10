Американка отрастила самые длинные усы в мире среди женщин и рассказала, как ей это удалось

Эрин Ханикатт страдает от поликистоза яичников, что приводит к гормональным сбоям. И росту волос на лице в том числе.

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Эрин Ханикатт из штата Мичиган, США, отрастила очень длинную бороду и усы и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Длина вьющихся рыжих усов Эрин до кончика составляет 31 см. Об этом сообщается на сайте, где регистрируются рекорды.

Эрин Ханикатт и ее борода

Женщина призналась, что начала отращивать волосы на бороде намеренно, когда ей просто надоело бриться по три раза в день.

Эрин страдает от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает гормональный дисбаланс и может привести к нерегулярным менструациям, увеличению веса, бесплодию и чрезмерному росту волос.

Волосы на лице у нее начали расти еще в 13 лет. Но в какой-то момент это ей надоело и в этом помог, как не странно, карантин из-за коронавируса и обязательное ношение масок.

"Я также видела в сети множество женщин, которые были довольны своими волосами на лице, и я решила, что если они могут быть довольны тем, что у них есть, то и я должна быть довольна тем, что у меня есть. И я не должна стыдиться того, какая я снаружи, потому что это просто происходит естественно", — продолжила она.

В итоге сначала она отрастила бороду, став рекордсменкой среди женщин с самыми длинными бородами. А потом решила отращивать усы, которые ранее подстригала, так как они постоянко лезли в рот.

В конце концов, она попала в Книгу рекордов Гиннеса. И шутит, что никогда не думала о том, чтобы стать рекордсменкой.

"Мне очень нравится, что теперь у меня два рекорда, хотя я никогда не думала, что смогу установить хотя бы один рекорд, не говоря уже о двух", — сказала она.

Эрин отметила, что она гордится тем, кто она есть и надеется побудить других сделать тоже самое, показав свою "естественную сущность".

Напомним, Эрин Ханикатт не единственная бородатая женщина, которая стала знаменита. Так, Дакота Кук из Лас-Вегаса отрастила не настолько длинную бороду, но нашла работу в интермедиях.