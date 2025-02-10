Американка отрастила самые длинные усы в мире среди женщин и рассказала, как ей это удалось
Эрин Ханикатт страдает от поликистоза яичников, что приводит к гормональным сбоям. И росту волос на лице в том числе.
Эрин Ханикатт из штата Мичиган, США, отрастила очень длинную бороду и усы и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Длина вьющихся рыжих усов Эрин до кончика составляет 31 см. Об этом сообщается на сайте, где регистрируются рекорды.
Женщина призналась, что начала отращивать волосы на бороде намеренно, когда ей просто надоело бриться по три раза в день.
Эрин страдает от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает гормональный дисбаланс и может привести к нерегулярным менструациям, увеличению веса, бесплодию и чрезмерному росту волос.
Волосы на лице у нее начали расти еще в 13 лет. Но в какой-то момент это ей надоело и в этом помог, как не странно, карантин из-за коронавируса и обязательное ношение масок.
"Я также видела в сети множество женщин, которые были довольны своими волосами на лице, и я решила, что если они могут быть довольны тем, что у них есть, то и я должна быть довольна тем, что у меня есть. И я не должна стыдиться того, какая я снаружи, потому что это просто происходит естественно", — продолжила она.
В итоге сначала она отрастила бороду, став рекордсменкой среди женщин с самыми длинными бородами. А потом решила отращивать усы, которые ранее подстригала, так как они постоянко лезли в рот.
В конце концов, она попала в Книгу рекордов Гиннеса. И шутит, что никогда не думала о том, чтобы стать рекордсменкой.
"Мне очень нравится, что теперь у меня два рекорда, хотя я никогда не думала, что смогу установить хотя бы один рекорд, не говоря уже о двух", — сказала она.
Эрин отметила, что она гордится тем, кто она есть и надеется побудить других сделать тоже самое, показав свою "естественную сущность".
Напомним, Эрин Ханикатт не единственная бородатая женщина, которая стала знаменита. Так, Дакота Кук из Лас-Вегаса отрастила не настолько длинную бороду, но нашла работу в интермедиях.