Американка відростила найдовші вуса у світі серед жінок і розповіла, як їй це вдалося

Ерін Ханікатт страждає від полікістозу яєчників, що призводить до гормональних збоїв. І росту волосся на обличчі в тому числі.

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Ерін Ганікатт зі штату Мічиган, США, відростила дуже довгу бороду і вуса та потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Довжина кучерявих рудих вусів Ерін до кінчика становить 31 см. Про це повідомляється на сайті, де реєструються рекорди.

Ерін Ганікатт та її борода

Жінка зізналася, що почала відрощувати волосся на бороді навмисно, коли їй просто набридло голитися тричі на день.

Ерін страждає від синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ), який спричиняє гормональний дисбаланс і може призвести до нерегулярних менструацій, збільшення ваги, безпліддя і надмірного росту волосся.

Волосся на обличчі в неї почало рости ще в 13 років. Але в якийсь момент це їй набридло і в цьому допоміг, як не дивно, карантин через коронавірус і обов'язкове носіння масок.

"Я також бачила в мережі безліч жінок, які були задоволені своїм волоссям на обличчі, і я вирішила, що якщо вони можуть бути задоволені тим, що в них є, то і я маю бути задоволена тим, що в мене є. І я не повинна соромитися того, яка я зовні, тому що це просто відбувається природно", — продовжила вона.

У підсумку спочатку вона відростила бороду, ставши рекордсменкою серед жінок з найдовшими бородами. А потім вирішила відрощувати вуса, які раніше підстригала, оскільки вони постійно лізли в рот.

Зрештою, вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса. І жартує, що ніколи не думала про те, щоб стати рекордсменкою.

"Мені дуже подобається, що тепер у мене два рекорди, хоча я ніколи не думала, що зможу встановити хоча б один рекорд, не кажучи вже про два", — сказала вона.

Ерін зазначила, що вона пишається тим, хто вона є і сподівається спонукати інших зробити те саме, показавши свою "природну сутність".

Нагадаємо, Ерін Ханікатт не єдина бородата жінка, яка стала знаменитою. Так, Дакота Кук із Лас-Вегаса відростила не настільки довгу бороду, але знайшла роботу в інтермедіях.