Мужчина, ставший собакой, открыл "зоопарк" для себе подобных (фото, видео)

Японец по имени Токо стремится полностью подражать образу жизни домашнего питомца. Надев костюм собаки, он переворачивается на спину, чтобы ему почесали живот, гуляет на поводке, копируя походку колли, и питается искусственным кормом.

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Японский ютубер Токо, известный своей любовью к животным и необычными перевоплощениями, открыл первый в мире "зоопарк", где люди могут примерить на себя образ собаки. Проект под названием "Токотоко" официально открылся 26 января и предлагает посетителям возможность почувствовать себя четвероногими питомцами в максимально реалистичной обстановке. Об этом пишет The Mirror.

Токо прославился в соцсетях после того, как потратил два миллиона иен (15 тысяч долларов) на изготовление ультрареалистичного костюма колли, воплотив свою детскую мечту – жить как собака. Теперь он хочет дать другим людям возможность испытать подобный опыт.

В "зоопарке" участники смогут переодеться в костюм аляскинского маламута и погрузиться в мир собачьей жизни. Однако за необычное развлечение придется заплатить – стоимость посещения составляет около 49 000 иен (320 долларов), а бронировать места нужно за 30 дней до мероприятия.

Токо не раз признавался, что сталкивался с критикой из-за своего необычного увлечения Фото: Скрин видео

Интересной деталью является то, что костюм оснащен функционирующей пастью. Если механизм не срабатывает, посетителям предоставляется скидка 10%. Однако организаторы предупреждают, что людям с малоподвижными мышцами может быть трудно управлять костюмом.

"Вы когда-нибудь мечтали стать животным? Мы предлагаем услугу, которая поможет исполнить это желание, пусть даже ненадолго, – надеть костюм и почувствовать себя настоящей собакой", — говорится на сайте "Токотоко".

Токо не раз признавался, что сталкивался с критикой из-за своего необычного увлечения. Он редко обсуждает его с друзьями и опасается осуждения, но это не мешает ему развивать проект и предлагать уникальный опыт тем, кто также мечтает перевоплотиться в животное.

Издание отмечает, что теперь "Токотоко" готов принимать посетителей несколько раз в месяц, предлагая утренние и дневные сеансы.

Напомним, ранее Фокус писал, что Токо поделился своим первым интервью в костюме животного и рассказал, что другие люди хотят последовать его примеру.

Кроме того, мы рассказывали о молодом полицейском, который удивил своих коллег странным увлечением. Как выяснилось, он является частью субкультуры и идентифицирует себя вне работы как кота.