Чоловік, який став собакою, відкрив "зоопарк" для собі подібних (фото, відео)
Японець на ім'я Токо прагне повністю наслідувати спосіб життя домашнього вихованця. Одягнувши костюм собаки, він перевертається на спину, щоб йому почухали живіт, гуляє на повідку, копіюючи ходу коллі, і харчується штучним кормом.
Японський ютубер Токо, відомий своєю любов'ю до тварин і незвичайними перевтіленнями, відкрив перший у світі "зоопарк", де люди можуть приміряти на себе образ собаки. Проєкт під назвою "Токотоко" офіційно відкрився 26 січня і пропонує відвідувачам можливість відчути себе чотириногими улюбленцями в максимально реалістичній обстановці. Про це пише The Mirror.
Токо прославився в соцмережах після того, як витратив два мільйони єн (15 тисяч доларів) на виготовлення ультрареалістичного костюма коллі, втіливши свою дитячу мрію — жити як собака. Тепер він хоче дати іншим людям можливість випробувати подібний досвід.
У "зоопарку" учасники зможуть переодягнутися в костюм аляскинського маламута і зануритися у світ собачого життя. Однак за незвичайну розвагу доведеться заплатити — вартість відвідування становить близько 49 000 єн (320 доларів), а бронювати місця потрібно за 30 днів до заходу.
Цікавою деталлю є те, що костюм оснащений пащею, яка функціонує. Якщо механізм не спрацьовує, відвідувачам надається знижка 10%. Однак організатори попереджають, що людям із малорухомими м'язами може бути важко керувати костюмом.
"Ви коли-небудь мріяли стати твариною? Ми пропонуємо послугу, яка допоможе виконати це бажання, нехай навіть ненадовго, — вдягнути костюм і відчути себе справжнім собакою", — йдеться на сайті "Токотоко".
Токо не раз зізнавався, що стикався з критикою через своє незвичайне захоплення. Він рідко обговорює його з друзями та побоюється осуду, але це не заважає йому розвивати проєкт і пропонувати унікальний досвід тим, хто також мріє перевтілитися у тварину.
Видання зазначає, що тепер "Токотоко" готовий приймати відвідувачів кілька разів на місяць, пропонуючи ранкові та денні сеанси.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Токо поділився своїм першим інтерв'ю в костюмі тварини і розповів, що інші люди хочуть наслідувати його приклад.
Крім того, ми розповідали про молодого поліцейського, який здивував своїх колег дивним захопленням. Як з'ясувалося, він є частиною субкультури та ідентифікує себе поза роботою як кота.