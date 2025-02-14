"Правда меня напугала": мужчина за шесть минут после смерти успел увидеть загробную жизнь

В 15-летнем возрасте сердце пациента остановилось на шесть минут вследствие фибрилляции желудочков. В это время он увидел загадочное видение о потустороннем мире.

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Мужчина в детстве пережил остановку сердца и описал невероятные вещи, которые он успел увидеть в потустороннем мире. Своим предсмертным опытом он поделился в Reddit. Хотя подобные анонимные истории в социальных сетях невозможно проверить, многим людям его рассказ показался убедительным. Об этом пишет издание The Mirror.

Автор пишет, что в 15-летнем возрасте его сердце остановилось на шесть минут вследствие фибрилляции желудочков. В это время юноша имел жуткое видение о потустороннем мире.

"Во время того визита я узнал о вселенной то, чего не хотел бы знать. Все началось со света — ослепительного, белого и всепроникающего. Он омывал меня и успокаивал", — вспоминает мужчина.

Мужчина пережил остановку сердца Фото: Unplash

Однако потом, по его словам, все очень быстро изменилось: автор почувствовал, как поднимается, а затем входит в ряд ворот.

"Я оказался в месте за пределами реальности. Не верю, что телесное существо может понять астральное измерение. То есть то, что я увидел, было больше впечатлениями, чем образами. Какие-то силы витали вокруг", — рассказывает мужчина.

Он говорит, что те существа издевались над ним и сказали, что человеческий мир предназначен для "выращивания душ", которые высшая сущность использует как рабов в своем измерении. Это его напугало.

В конце концов, врачам удалось запустить сердце пациента. Придя в себя, тот рассказал об увиденном своим родственникам, но они не поверили. Теперь мужчина решил рассказать историю публично, чтобы найти людей с похожим опытом.

Кстати, это уже не первая подобная история. Ранее Фокус писал о 85-летней Фуа Шрипхадунг из Таиланда, которая пришла в сознание через 40 минут после "смерти". Инцидент произошел 5 февраля в районе Нангронг провинции Бурирам. Бездыханное тело пенсионерки около девяти часов вечера обнаружили ее родные. Решив, что помочь ей уже нельзя, они вызвали сотрудников экстренных служб, чтобы те зафиксировали смерть и подготовили тело к перевозке в храм.

Кроме того, в Эквадоре во время собственных похорон ожила "покойница". Очевидцы рассказывают, что она начала стучать изнутри гроба. Через семь дней после этого женщина все же умерла от ишемического инсульта. Медики отметили, что пациентка была под "постоянным наблюдением", но не предоставили дополнительных деталей об этом случае.