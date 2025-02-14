"Правда мене налякала": чоловік за шість хвилин після смерті встиг побачити загробне життя

У 15-річному віці серце пацієнта зупинилося на шість хвилин внаслідок фібриляції шлуночків. У цей час він побачив загадкове видіння про потойбічний світ.

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Чоловік в дитинстві пережив зупинку серця й описав неймовірні речі, які встиг побачити у потойбічному світі. Своїм передсмертним досвідом він поділився у Reddit. Хоча подібні анонімні історії в соціальних мережах неможливо перевірити, багатьом людям його розповідь здалась переконливою. Про це пише видання The Mirror.

Автор пише, що у 15-річному віці його серце зупинилося на шість хвилин внаслідок фібриляції шлуночків. У цей час юнак мав моторошне видіння про потойбічний світ.

"Під час того візиту я дізнався про всесвіт те, чого не хотів би знати. Усе почалося зі світла — сліпучого, білого та всепроникного. Воно омивало мене та заспокоювало", — згадує чоловік.

Чоловік пережив зупинку серця Фото: Unplash

Однак потім, за його словами, все дуже швидко змінилося: автор відчув, як підіймається, а потім входить у низку воріт.

"Я опинився у місці поза межами реальності. Не вірю, що тілесна істота може зрозуміти астральний вимір. Тобто те, що я побачив, було більше враженнями, аніж образами. Якісь сили витали навколо", — розповідає чоловік.

Він каже, що ті істоти знущалися з нього і сказали, що людський світ призначений для "вирощування душ", які вища сутність використовує як рабів у своєму вимірі. Це його налякало.

Зрештою, лікарям вдалось запустити серце пацієнта. Отямившись, той розповів про побачене своїм родичам, але вони не повірили. Тепер чоловік наважився розповісти історію публічно, аби знайти людей зі схожим досвідом.

До речі, це вже не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про 85-річну Фуа Шріпхадунг з Таїланду, яка прийшла до тями через 40 хвилин після "смерті". Інцидент стався 5 лютого в районі Нангронг провінції Бурірам. Бездиханне тіло пенсіонерки близько дев'ятої години вечора виявили її рідні. Вирішивши, що допомогти їй вже не можна, вони викликали співробітників екстрених служб, щоб ті зафіксували смерть та підготували тіло до перевезення у храм.

Крім того, в Еквадорі під час власних похоронів ожила "покійниця". Очевидці розповідають, що вона почала стукати зсередини труни. За сім днів після цього жінка все ж померла від ішемічного інсульту. Медики зазначили, що пацієнтка була під "постійним наглядом", але не надали додаткових деталей про цей випадок.