98% людей изменяют: частный детектив рассказал о секретах "охоты" его компании (фото)

Команда Арона Бонда имеет в штате как экс-сотрудников разведки, войск ССО и полицейских, так и обычных гражданских. Такое большое количество людей позволяет эффективно и качественно выполнять любые заказы клиента.

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Один из ведущих британских детективов Арон Бонд говорит, что более 98% тех, кого другая половинка подозревает в измене, действительно "ходят налево". Об этом сообщает издание "Manchester Evening News".

Господин Бонд рассказывает, что его компания BondRees получает ежедневно более 200 звонков от клиентов, которые просят его команду расследовать возможную измену со стороны партнера в отношениях. Детектив говорит, что залогом раскрытия таких дел является чрезвычайно профессиональная команда специалистов, которые делают свою работу "качественно и быстро".

"В нашем штате работают экс-агенты MI5, бывшие представители контртеррористических подразделений, военной разведки, войск спецназначения и полицейских. Но у нас также есть обычные гражданские, которые никогда не работали в силовых подразделениях. В целом наши люди являются одними из лучших в мире, и они как никто другой умеют "раскопать" нужную информацию без каких-либо допросов и очных ставок", — рассказывает детектив.

Частный детектив на работе (фото: Aaron Bond for Manchester Evening News)

По словам господина Бонда, они имеют огромную сеть агентов всех возрастов, которые могут осуществлять слежку, съемку и наблюдение за объектом. Благодаря широкому штату работников, подозреваемым в измене даже не придет в голову, что за ними следит "обычный дедушка или добродушная бабушка".

Из последних дел частный детектив вспоминает две интересные истории. В первом случае, женщина заподозрила своего мужа в измене и попросила проследить за своим избранником, однако в течение двух недель он не проявлял себя никаким образом.

"Однако потом произошло то, чего мы ждали: он съехал на своей машине в глухой переулок. Затем агенты увидели, как окна машины запотели, а затем она начала качаться из стороны в сторону. Тогда агенты смогли зафиксировать благодаря видео фиксации факт измены, который повторился снова через две недели. Все материалы мы передали заказчице", — рассказывает господин Бонд.

Кадры наружного наблюдения за клиентом (фото: Aaron Bond for Manchester Evening News)

Второй случай удивил детективов, когда пожилая женщина заподозрила своего почти 90-летнего мужа в интрижке. Господин Бонд говорит, что агенты за несколько дней обнаружили, что подозреваемый встречается с женщиной на 20 лет моложе его и подарил ей дорогую подвеску.

"Из всех случаев, когда женщины обращаются по вопросам доверия мужу, то в 98.3% случаев мы подтверждаем факт измены", — откровенно говорит детектив.

Господин Бонд добавляет, что для него и его команды именно дела по супружеской неверности являются такими, которые приносят "наибольшее удовольствие". Именно доказанное разоблачение на измене позволяет его компании регулярно получать преимущественно положительные отзывы от заказчиков.

Ранее сообщалось, как Эмбер Херд искала компромат на Джонни Деппа с помощью частного детектива. Он был нанят для сбора информации, которая могла бы быть полезной адвокатам Херд в деле против Деппа. Во время своего расследования детектив услышал много лестных слов о знаменитом актере.

Впоследствии стало известно, что женщина разоблачила своего мужа на измене благодаря чекам из супермаркета. Пользователи в сети отметили, что раскрытие измены благодаря такому методу было "гениальным". В то же время некоторые говорят, что женщина явно хотела завершить отношения, если пошла на такой шаг.