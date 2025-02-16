98% людей зраджують: приватний детектив розповів про секрети "полювання" його компанії (фото)

Команда Арона Бонда має у штаті як експрацівників розвідки, військ ССО та поліцейських, так і звичайних цивільних. Така велика кількість людей дозволяє ефективно та якісно виконувати будь-які замовлення клієнта.

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Один з провідних британських детективів Арон Бонд каже, що понад 98% тих, кого інша половинка підозрює в зраді, справді "стрибають у гречку". Про це повідомляє видання "Manchester Evening News".

Пан Бонд розповідає, що його компанія BondRees отримує щодня понад 200 дзвінків від клієнтів, які просять його команду розслідувати можливу зраду зі сторони партнера в стосунках. Детектив каже, що запорукою розкриття таких справ є надзвичайно професійна команда фахівців, які роблять свою роботу "якісно і швидко".

"В нашому штаті працюють ексагенти MI5, колишні представники контртерористичних підрозділів, воєнної розвідки, військ спецпризначення та поліцейських. Але у нас також є звичайні цивільні, які ніколи не працювали в силових підрозділах. Загалом наші люди є одними з найкращих у світі, і вони як ніхто інший вміють "розкопати" потрібну інформацію без будь-яких допитів і очних ставок", — розповідає детектив.

Приватний детектив на роботі (фото: Aaron Bond for Manchester Evening News)

За словами пана Бонда, вони мають величезну мережу агентів різного віку, які можуть здійснювати стеження, зйомку та нагляд за об'єктом. Завдяки широкому штату працівників, підозрюваних у зраді навіть не спаде на думку, що за ними стежить "звичайний дідусь чи добродушна бабуся".

З останніх справ приватний детектив згадує дві цікаві історії. В одній жінка запідозрила свого чоловіка у зраді та попросила простежити за своїм обранцем, однак протягом двох тижнів він не виявляв себе ніяким чином.

"Однак потім сталося те, чого ми чекали: він з'їхав на своїй машині в глухий провулок. Потім агенти побачили, як вікна автівки запітніли, а потім вона почала хитатися зі сторони в сторону. Тоді агенти змогли зафіксувати факт зради завдяки відеофіксації, який повторився знову через два тижні. Всі матеріали ми передали замовниці", — розповідає пан Бонд.

Кадри зовнішнього спостереження за клієнтом (фото: Aaron Bond for Manchester Evening News)

Другий випадок здивував детективів, коли жінка похилого віку запідозрила свого майже 90-річного чоловіка в інтрижці. Пан Бонд каже, що агенти за кілька днів виявили, що підозрюваний зустрічається з жінкою на 20 років молодшу за нього та подарував їй дорогу підвіску.

"З усіх випадків, коли жінки звертаються щодо питань довіри чоловіку, то в 98.3% випадків ми підтверджуємо факт зради", — відверто каже детектив.

Пан Бонд додає, що для нього та його команди саме справи щодо подружньої невірності є такими, якими приносять "найбільше задоволення". Саме доведене викриття на зраді дозволяє його компанії регулярно отримувати переважно позитивні відгуки від замовників.

Раніше повідомлялося, як Ембер Герд шукала компромат на Джонні Деппа за допомогою приватного детектива. Він був найнятий для збору інформації, яка могла б бути корисною адвокатам Герд у справі проти Деппа. Під час свого розслідування детектив почув багато схвальних слів про знаменитого актора.

Згодом стало відомо, що жінка викрила свого чоловіка на зраді завдяки чекам із супермаркету. Користувачі в мережі відзначили, що розкриття зради завдяки такому методу було "геніальним". Водночас деякі кажуть, що жінка явно хотіла завершити стосунки, якщо пішла на такий крок.