Женщина купила на секонд-хенде тарелку за 3 доллара, а потом узнала правду (фото)

На прошлой неделе "охотница за сокровищами" увидела интересную тарелку и поделилась своей находкой на одном из тематических форумов в Reddit.

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22-летняя студентка Констанца, которая учится в Падуе (Италия), "озолотилась" на местном блошином рынке. Женщина, которая обожает ходить на секонд-хенды и комиссионные магазины, нашла тарелку Tiffany & Co, которая на самом деле стоит около $84, всего за $3.

Констанца родом из Парагвая в течение последнего года коллекционирует керамику с узорами на природную тематику: преимущественно с фруктами, овощами и цветками. На прошлой неделе "охотница за сокровищами" наткнулась на интересную майоликовую тарелку и поделилась своей находкой на одном из тематических форумов в Reddit.

Выгодная покупка

"Я была скептически настроена, когда впервые увидела ее, потому что вряд ли кто-то выбросит ценную тарелку, но все равно купила", — объясняет свое решение студентка.

Вернувшись домой и проанализировав керамическое изделие, женщина предположила, что оно может стоить до $84. "Учитывая, что я заплатила 6 долларов за пару, это совсем неплохо", — добавила она.

Тарелка Tiffany & Co Фото: Reddit

Большинство находок Констанца оставляет себе, но иногда перепродает, если те не вписываются в ее коллекцию или являются копиями, а не оригиналами. Кстати, это первый раз, когда девушка открыла для себя "дизайнерскую" вещь — обычно она наталкивается на нишевые бренды, в частности Bordallo Pinheiro.

Значительная часть изделий, которые студентка видит на прилавках блошиных рынков, происходят из Италии и датированы 1960-1980-ми годами, хотя иногда она находит португальские и французские тарелки.

Нужно знать, где искать

"Вы не поверите, сколько хороших вещей можно найти вокруг, если знать, где искать. Я ценю секонд-хенды как возможность уменьшить количество отходов", — рассказала Констанца в интервью журналу Newsweek.

Пользователи Reddit были в восторге от этой находки.

"О, какая красивая тарелка, я так завидую!" — написал один пользователь;

Другой добавил: "Потрясающе";

"Прекрасно! У тебя талант к поиску интересных вещей", — отметил следующий.

Напомним, ранее Фокус писал, что британка Кей Уокер вышла из секонд-хенда "Emmaus Mossley" в Большом Манчестере в приподнятом настроении, ведь приобрела по очень выгодной цене (около 1 доллара) красивый пиджак. Впрочем, женщина даже не подозревала, что настоящий "сюрприз" ждет ее в кармане.

Кроме того, мы рассказывали о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.